Баку прокомментировал решение Международного суда ООН по карабахским армянам

18 ноября 2023, 01:48

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Официальный Баку приветствовал решение Международного суда ООН по иску Армении и назвал его подтверждающим суверенитет и территориальную целостность Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", Международный суд ООН обязал 17 ноября Азербайджан обеспечить беспрепятственное возвращение жителей Карабаха, покинувших его после 19 сентября, и сохранить документы, подтверждающие их право собственности.

К 7 октября в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха. Социальными вопросами беженцев занимается правительство Армении – им предоставляется размещение в гостиницах и пансионатах, единовременная помощь в размере 100 тысяч драмов каждому (около 248 долларов) и ежемесячно в течение шести месяцев по 50 тысяч драмов (около 124 долларов) на аренду жилья, а также 10 тысяч драмов (около 25 долларов) - на коммунальные услуги, сообщили в министерстве труда и социальных вопросов. Правительство Армении взяло на себя обязательство выплачивать пенсии и пособия переселенцам из Нагорного Карабаха, которые зарегистрировались в Армении. Среди беженцев насчитывается около 15 тысяч пенсионеров.

Азербайджан принял к сведению решение Международного суда ООН по делу "Армения против Азербайджана" о временных мерах в связи с применением Международной конвенции об отмене всех форм расовой дискриминации (CERD) от 17 ноября 2023 года, говорится в сообщении азербайджанского МИД, переведенном на русский язык корреспондентом «Кавказского узла».

"Мы приветствуем решение суда, еще раз подтверждающее территориальную целостность Азербайджана и его суверенитет над Карабахом”, - отмечается в пресс-релизе,

Официальный Баку удовлетворен также тем, что “суд отклонил необоснованное и нелепое требование о выводе из Карабахского региона личного состава всех военных и правоохранительных органов Азербайджана”.

В Международном суде ООН в Гааге 12 октября начались слушания по иску Армении против Азербайджана. В нем были выдвинуты десять промежуточных требований к Азербайджану – избегать нарушения конвенций о запрете дискриминации; воздержаться от депортации оставшихся армян и не препятствовать их возвращению; вывести вооруженные формирования из городов и сел, перешедших под его контроль 19-20 сентября; не препятствовать работе миссии ООН с карабахскими армянами; не препятствовать деятельности МККК и оказанию им гуманитарной помощи; обеспечить коммунальные услуги, в первую очередь, поставки газа; избегать карательных мер в отношении бывших или действующих представителей власти; не уничтожать памятники Геноциду армян 1915 года, а также памятники религиозного и культурного наследия армян; признать принятые властями Нагорного Карабаха акты о гражданском состоянии и свидетельства о собственности; Азербайджан обязан отчитаться перед судом о выполнении решения через месяц и потом через каждые три месяца до принятия окончательного решения.

Указанные судом меры принимают уже заявленную политику правительства Азербайджана в отношении армянских жителей Карабаха, далее сказано в сообщении азербайджанского МИД. "Это включает в себя нашу приверженность обеспечению безопасности и защиты всех жителей, независимо от их национального или этнического происхождения. Азербайджан никогда не выселял армянских жителей из Карабаха и, несмотря на призывы Азербайджана не покидать регион, они приняли решение переехать в Армению и другие страны. Азербайджан в соответствии со своей Конституцией и соответствующими международными обязательствами стремится защищать права армянских жителей Карабаха наравне с другими гражданами Азербайджана”, - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве Азербайджана.

Тот факт, что суд не потребовал принятия каких-либо мер в связи с обращением Армении "облегчить визит в Карабахский регион миссий агентств ООН и сотрудничество с Международным Комитетом Красного Креста (МККК)", является признанием уже осуществления Азербайджаном сотрудничества в этой области, далее сказано в пресс-релизе.

Миссия ООН во главе с постоянным координатором ООН в Азербайджане Владанкой Андреевой посетила 1 октября Карабахский регион в Азербайджане, в частности, побывала в Ханкенди (армянское название - Степанакерт, - прим. "Кавказского узла"), где встретилась с местным населением. В сообщении ООН по итогам поездки говорилось, что в городе осталось очень мало местных жителей, "от 50 до 1000 этнических армян". В отчете миссии отмечалось, что ни жители, ни собеседники миссии не сообщали о случаях насилия в отношении гражданского населения после последнего прекращения огня. При этом участники миссии не пришли к выводу, "намерено ли местное население возвращаться".

Азербайджан, далее отмечается в сообщении МИД, "охраняет частную собственность, памятники культуры, артефакты", в соответствии с национальным законодательством и международными обязательствами”. "Таким образом, то, что суд не упомянул эти темы, также является подтверждением мер, предпринятых Азербайджаном", - указывается в пресс-релизе.

В нем обращается внимание на то, что "суд также не удовлетворил запрос Армении, касающийся следственных действий Азербайджана в отношении лиц, связанных с незаконным сепаратистским режимом”. Эти лица задержаны Азербайджаном в соответствии со статьями Уголовного кодекса страны по обвинению в военной агрессии, подстрекательстве к сепаратизму, террористических актах и так далее, говорится в сообщении азербайджанского внешнеполитического ведомства.

После проведения Азербайджаном контртеррористической операции в Нагорном Карабахе 19-20 сентября его покинули почти все армянские жители. Азербайджанские силовики задержали бывших президентов Нагорного Карабаха Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна и Бако Саакяна, а также спикера парламента Давида Ишханяна, бывшего госминистра Нагорного Карабаха Рубена Варданяна, бывшего замомандира Армии обороны Нагорного Карабаха, генерал-майора Давида Манукяна, бывшего главу карабахского МИД Давида Бабаяна и бывшего министра обороны Левона Мнацаканяна.

Азербайджан серьезно относится к своим обязательствам по конвенции CERD, указывается в нем. “Мы привержены защите этих обязательств и прав всех людей в рамках международного права и сосредоточены на построении мирного и процветающего региона”, - сказано в заключение сообщения МИД Азербайджана.

Напомним, что 19-20 сентября Азербайджан провел военную операцию в Нагорном Карабахе. 20 сентября была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении Армии обороны Нагорного Карабаха. Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил, что достигнуты все цели операции. После этого начался исход жителей из Нагорного Карабаха. Подробнее о событиях 19-20 сентября рассказывается в справке "Кавказского узла "Карабах: эскалация конфликта или новая война?".

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