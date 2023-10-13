Армения потребовала от Международного суда промежуточных мер против Азербайджана

13 октября 2023, 06:45

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Международный суд ООН должен добиться, чтобы Азербайджан отказался от любых действий, прямо или косвенно направленных на исход оставшихся этнических армян из Нагорного Карабаха, заявила группа представителей Армении во время разбирательства против Азербайджана в Гааге.

Как писал "Кавказский узел", в Международном суде ООН в Гааге четверг, 12 октября, начались слушания по иску Армении против Азербайджана. Обвинение касается Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации в отношении армянского населения Нагорного Карабаха. В ходе слушания использовались видеодоказательства преступлений азербайджанских военных, опубликованные фондом «Татоян».

19-20 сентября Баку провел военную операцию, интенсивно обстреливая территорию Карабаха. В результате фактической капитуляции Степанакерта Азербайджан получил контроль над регионом. После этого почти все жители покинули Нагорный Карабах, в котором, по разным данным, жило около 120 тысяч человек. 2 октября миссия ООН заявила, что в Карабахе остается от 50 до 1000 этнических армян. Оригинал заявления ООН, в котором приводятся такие цифры, опубликован на "Кавказском узле". К 7 октября в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха.

Армения требует от Международного суда ООН применить промежуточные меры к Азербайджану, чтобы Баку отказался от «любых действий, прямо или косвенно направленных на исход оставшихся этнических армян Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха)». Армения также рассчитывает, что Азербайджан «воздержится от карательных мер» в отношении нынешних или бывших политических руководителей или военных непризнанной республики. Об этом было заявлено на заседании, прямой эфир которого транслировался на официальной странице представителя Армении по международным правовым вопросам в Facebook.

19 сентября Азербайджан нарушил перемирие, агрессия привела к исходу армян из Нагорного Карабаха, заявил представитель Армении по международным правовым вопросам Егише Киракосян. «Армяне покинули регион, в котором проживали веками. Сейчас там нет армян. Что это, если не этническая чистка?», - задался вопросом представитель Армении, обвинил Азербайджан в преднамеренном изгнании армян из Карабаха.

Киракосян напомнил, что Азербайджан, вопреки заявлениям о готовности к миру, в течение девяти месяцев блокировал доставку продуктов и товаров первой необходимости в регион. «Азербайджан скажет, что готов содействовать возвращению армян. То же самое Азербайджан говорил после войны 2020 года, однако ни один армянин не смог вернуться на оккупированные территории [Арцаха]. Азербайджан обещает уважать права и безопасность армянского населения, однако Азербайджан уже давал такие обещания, что не помешало ему нарушить международные конвенции», - подчеркнул он.

Азербайджан действует против международных законов, вводя в заблуждение мировое сообщество, добавил представитель Армении. «Промежуточные меры помогут остановить этнические чистки и попытки Азербайджана стереть армянский след в регионе, как это произошло в Нахиджеване (Нахичевани), а также защитить бывших лидеров Арцаха от незаконных действий Баку. Если суд примет двоякое решение, Азербайджан неминуемо этим воспользуется. Это третье обращение Армении в суд», - напомнил Киракосян.

Он перечислил десять промежуточных требований к Азербайджану – избегать нарушения конвенций о запрете дискриминации; воздержаться от депортации оставшихся армян или препятствовать их возвращению; вывести вооруженные формирования из городов и сел, перешедших под его контроль 19-20 сентября; не препятствовать работе миссии ООН с карабахскими армянами; не препятствовать деятельности МККК и оказанию им гуманитарной помощи; обеспечить коммунальные услуги, в первую очередь поставки газа; избегать карательных мер в отношении бывших или действующих представителей власти; не уничтожать памятники Геноциду армян 1915 года, а также памятники религиозного и культурного наследия армян; признать принятые властями Нагорного Карабаха акты о гражданском состоянии и свидетельства о собственности; Азербайджан обязан отчитаться перед судом о выполнении решения через месяц и потом через каждые три месяца до принятия окончательного решения.

Армянское население Карабаха было вынуждено покинуть родные дома и оставить регион, заявил в Международном суде адвокат Лоуренс Мартин, представляющий иск Армении. По его словам, исход армян стал следствием агрессии Азербайджана.

«Алиев говорил, что армян надо гнать из Нагорного Карабаха "как собак". Армянам Нагорного Карабаха известна политика Азербайджана, где в детях с малых лет сеют ненавидеть к армянам. Убийство армянского офицера Гургена Маргаряна в Будапеште является одним из примеров армяноненавистничества. Алиев наградил его убийцу, выдав зарплату за 8 лет [проведенных в тюрьме]. Этот убийца в Азербайджане образец для подражания и герой», - подчеркнул адвокат.

Офицер Гурген Маргарян, проходивший учебный курс НАТО в Венгрии, был зарублен во сне азербайджанским офицером Рамилем Сафаровым 19 февраля 2004 года. В 2006 году городской суд Будапешта осудил Рамиля Сафарова на пожизненное заключение без права на помилование, а 31 августа 2012 года он был экстрадирован в Азербайджан, где был освобожден. В мае 2020 года Европейский суд признал незаконным освобождение Сафарова в Азербайджане.

Мартин призвал суд изучить видео расправы над армянами во время войны 2020 года. «И гражданские, и военные глумились на телами армян, в Баку создали парк трофеев с расистскими изображениями армян. Азербайджан гарантировал армянам возможность вернуться на оккупированные территории, однако этого не произошло. Более этого, армяне были изгнаны из ряда сел в Лачинском коридоре», - отметил он.

Азербайджан, скорей всего, будет настаивать, что армяне покинули Карабах добровольно, но эти заявления – признание в этнической чистке, добавил адвокат.

«Сто тысяч человек вдруг решили покинуть свои дома? В это сложно поверить. Ни один здравомыслящий человек не останется при режиме, который распространяет ненависть к армянам. Азербайджан переименовал одну из улиц Степанакерта в честь Энвера Паши – одного из архитекторов Геноцида армян. Азербайджанские солдаты носят шеврон с изображением Энвера и надписью: «армянин, не беги, все равно умрешь, но уставшим». Азербайджан уничтожает армянское наследие, взрываются кресты и обстреливаются монастыри, как это было в селе Чаректар», - рассказал Мартин.

Одно из видео, опубликованных Фондом «Татоян» в соцсети Facebook*, представляет собой короткую съемку, сделанную самими азербайджанскими военными на околицах села Чаректар. В кадр попадает дорожный знак с названием населенного пункта. На записи видно, как военные стреляют в сторону жилых домов.

Адвокат также раскритиковал миссию ООН, которая не обнаружила следы обстрела домов. «Это сложно назвать миссией, группа находилась в Нагорном Карабахе менее суток и не могла что-то выяснить. Кто и как выбирал локацию для посещения? Они и сами признали, что были ограничены в своих перемещениях», - пояснил он.

Важно обеспечить права свыше 100 тысяч армян, покинувших Карабах, тех немногих армян, которые остались там, а также всех тех, кого удерживает Азербайджан, заявил профессор Линос-Александр Сицилианос, представляющий Армению в Международном суде.

По его словам, определение этнической чистки предполагает изгнание и убийства, принуждение силой или угрозами к перемещению, уничтожение культурного наследия. «Алиев заявил, что у армян [Арцаха] не будет особого статуса и привилегий. Азербайджан арестовал бывших президентов Нагорного Карабаха, заявив о намерении арестовать еще 300 человек», - сказал Сицилианос.

Свыше ста тысяч армян покинули историческую родину буквально за несколько дней, подчеркнула профессор Алиса Макдональд, представляющая Армению в Международном суде. По ее словам, Международный суд должен предотвратить еще большие потери.

«Люди лишились всего – дома, истории, родины предков. Азербайджанская агрессия произошла после длительной блокады. Возможность возвращения армян на свои земли зависит от того, будут ли выполнены требования международной конвенции. Но Азербайджан уничтожает армянское наследие, чтобы исключить возможность возвращения армян, уничтожаются даже указатели на армянском языке. Утверждения властей Азербайджана, что армяне могут вернуться, не вызывают доверия. Алиев лично заявлял, что, если армяне сами не уйдут, их прогонят как собак», - отметила она.

Среди 100 тысяч армян, ставших беженцами, 30 тысяч детей, отметил профессор Шон Мерфи, представляющий Армению в Международном суде. «Азербайджан уверяет, что у армян [Арцаха] будут права в соответствии с конституцией и международным правом, но размытых заверений недостаточно, учитывая укоренившуюся армянофобию. Кроме того, азербайджанский план реинтеграции не учитывает автономию Нагорного Карабах во время СССР. Алиев подчеркивал, что не будет никого статуса и привилегий. Обещания Алиева ничего не стоят, учитывая всю реальность», - заявил он.

По его словам, Азербайджан должен создать условия для возвращения армян, в первую очередь вывести свои военные формирования из занятых ими городов и сел. «Суд должен учитывать, что мы просим вывести войска из гражданских объектов, так как это обстоятельство стало причиной исхода армян и сдерживает их от возвращения. Если этого не сделать, армяне, которые знакомы с варварствами азербайджанских чиновников и военных, не вернутся. Есть сведения об обстреле домов и монастырей», - подчеркнул профессор.

Азербайджан не должен препятствовать миссии ООН, которая может стать единственным фактором, способным вернуть армянам уверенность в безопасности, считает Мерфи. «Азербайджан также должен воздержаться от карательных действий в отношении бывших руководителей и военных Нагорного Карабаха, так как их избрал народом», - сказал он.

Беженцы из Арцаха – жертвы этнических чисток, заявил профессор Пьер д’Арген, представляющий Армению в Международном суде. «На следующий день после агрессии Алиев заявил, что Азербайджан восстановил территориальную целостность. В это время, когда армяне покидали регион, Алиев сообщил о программе великого возвращения. Это расистская программа, которая предполагает заменить армян азербайджанцами», - подчеркнул профессор.

На момент распада СССР большинство в Арцахе составляли этнические армяне, отметил он. «Сейчас остались всего несколько человек», - заключил д’Арген.

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