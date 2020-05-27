Европейский суд признал незаконным освобождение Рамиля Сафарова в Азербайджане

27 мая 2020, 04:30

Азербайджанские власти, помиловав Рамиля Сафарова, признанного виновным в убийстве офицера Вооруженных сил Армении Гургена Маргаряна, нарушили статьи о праве на жизнь и о запрете на дискриминацию, постановил Европейский суд по правам человека. Армянская сторона в целом довольна решением суда, однако некоторые его положения будут обжалованы, заявила адвокат потерпевших Назели Варданян.

Как писал "Кавказский узел", в 2006 году суд в Будапеште приговорил азербайджанского военнослужащего Рамиля Сафарова к пожизненному заключению по обвинению в убийстве офицера Вооруженных сил Армении Гургена Маргаряна, совершенном в 2004 году в Будапеште. 31 августа 2012 года Сафаров был экстрадирован в Азербайджан, где президент Ильхам Алиев подписал указ о его помиловании. Сафаров был восстановлен на военной службе, ему присвоено звание майора. В январе 2016 года Евросуд по правам человека запросил у правительств Азербайджана и Венгрии официальный ответ по жалобе родственников Маргаряна.

После передачи Азербайджану Сафарова Министерство юстиции Армении прекратило отношения с венгерским Минюстом. В ноябре 2014 года постоянный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) принял резолюцию с осуждением досрочного освобождения военнослужащего армии Азербайджана Рамиля Сафарова.

Европейский суд по правам человека 26 мая вынес решение по делу об убийстве армянского офицера Гругена Маргаряна в 2004 году в Будапеште. Помиловав Сафарова, азербайджанские власти нарушили две статьи Европейской конвенции по правам человека: статью 2 о праве на жизнь и статью 14 о запрете на дискриминацию, следует из постановления, опубликованного на сайте суда.

Заявителями являются граждане Армении - Айк Макучян, который по делу об убийстве был признан потерпевшей стороной, и дядя погибшего Гургена Маргаряна Самвел Минасян, ныне покойный. В результате суд обязал Азербайджан возместить представителям Маргаряна 15 143,33 фунтов стерлингов (примерно 18 680 долларов). Представители убитого Гургена Маргаряна не потребовали от Азербайджана и Венгрии для себя финансовой компенсации.

В отношении азербайджанских властей Европейский суд вынес достаточно строгий вердикт, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" представитель Айка Макучяна и правопреемников Гургена Маргаряна Назели Варданян. По ее словам, представители от Армении в суде требовали вернуть Сафарова в Венгрию или другую страну, где он продолжит свое наказание. "В вердикте Европейского суда этот момент не отражен. Но по всем вердиктам существуют этапы исполнения, этим занимается Комитет министров Евросовета... Комитет решит, где должен нести свое наказание Сафаров – в Азербайджане или в другой стране", - отметила адвокат.

Она рассказала, что Европейский суд признал, что Сафаров совершил преступление на почве нетерпимости, находясь в здравом уме. Важным фактором в деле также стало то, что Армения была привлечена в деле в качестве третьей стороны, "поскольку как Гурген Маргарян, так и Айк Макучян в Венгрии представляли свою страну".

Варданян отметила, что вердикт суда не полностью удовлетворяет представителей Армении. В ближайшее время будет принято решение об обжаловании некоторых положений вердикта в Большой палате (Европейского суда), сказала она.

В частности, адвокат не согласна с тем, что Европейский суд не нашел нарушений со стороны венгерских властей, указав, что они не могли знать о намерении Азербайджана помиловать Сафарова. "В ответе на запрос Европейского суда венгерская стороны отметила, что Сафаров и ранее просил экстрадировать его в Азербайджан, однако прежде ему было отказано на основании того, что в своей стране он был героизирован, и вероятность того, что в Азербайджане будет освобожден, большая", - пояснила она.

Кроме того, нарушение статьи 2 Конвенции (права на жизнь) со стороны Азербайджана признано лишь в процессуальном аспекте, а не по существу, "в материальном аспекте за Азербайджаном нарушение права на жизнь не признано".

Европейский суд не посчитал Азербайджан ответственным за преступление Сафарова, нарушение признано лишь в части помилования его после экстрадиции из Венгрии в Баку, пишет со ссылкой на представляющего Португалию в Европейском суде по правам человека судью Пауло Пинто де Албакерк Panorama.am.

Армения рассматривает вердикт Европейского суда как требование к властям Азербайджана восстановить справедливость по делу об убийстве Гургена Маргаряна, говорится в распространенном Министерством иностранных дел Армении заявлении, которое перевел корреспондент "Кавказского узла".

Комментариев Азербайджана в связи с решением ЕСПЧ пока не поступало.

"Однозначно, что Рамил виновен", - делает вывод автор блога на "Кавказском узле" "Ветер с Апшерона" в публикации "Евросуд оценил вину Азербайджана в "деле Сафарова" всего в несчастные 15 тыс. фунтов".

"Он нарушил приказ командования о прохождении курсов английского языка в Будапеште. Рубить голову… Сафарову не приказывали. Его офицерской задачей является военная победа", - написал он. Блогер указал, что "Рамил Сафаров в Азербайджане за убийство Маргаряна не награжден, звезду героя не получил, государство его героем не называет". "А героизирует его та часть азербайджанского общества, которые считают его поступок правильным", - утверждает он.