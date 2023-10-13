13 октября 2023, 02:49

Армянские правозащитники представили в Международном суде видео преступлений азербайджанских военных

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Видеодоказательства, опубликованные фондом «Татоян» использовались в ходе слушаний Международного суда ООН против Азербайджана, заявили в офисе организации. Видео военных преступлений служат доказательством в международных судебных инстанциях, подтвердила правозащитница Нина Карапетянц.

Как писал "Кавказский узел", после двухдневной военной операции Азербайджана почти все жители покинули Нагорный Карабах, в котором, по разным данным, жило около 120 тысяч человек. К 7 октября в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха. К 12 октября около 2,5 тысячи жителей Карабаха, прибывших в Армению во время массового исхода жителей непризнанной республики, уехали в другие страны.

19-20 сентября Баку провел военную операцию, в течение двух дней интенсивно обстреливая территорию Карабаха. В результате фактической капитуляции Степанакерта Азербайджан получил контроль над регионом. 28 сентября президент Нагорного Карабаха подписал указ о прекращении существования республики. 2 октября миссия ООН заявила, что в Карабахе остается от 50 до 1000 этнических армян. Оригинал заявления ООН, в котором приводятся такие цифры, опубликован на "Кавказском узле".

Фонд Центра закона и справедливости «Татоян» устанавливает достоверные факты, имевшие место во время боевых действий, фиксируя их непосредственно и с помощью партнерских организаций, заявили в офисе фонда корреспонденту "Кавказского узла". По словам представителя фонда, таким образом было установлено, что 19-20 сентября азербайджанские военные убили в Нагорном Карабахе 18 мирных жителей, в том числе шестерых детей, а также женщин и стариков.

«Работы, выполненные фондом, направляются в ряд международных структур, таких как ООН, Совет Европы и других Например, факты, опубликованные фондом, были использованы в ходе слушаний, состоявшихся сегодня (12 октября) в Международном суде», - пояснили в офисе фонда.

В Международном суде ООН в Гааге четверг, 12 октября, начались слушания по иску Армении против Азербайджана. Обвинение касается Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации в отношении армянского населения Нагорного Карабаха.

Одно из видео, опубликованных Фондом «Татоян» в соцсети Facebook*, представляет собой короткую съемку, сделанную самими азербайджанскими военными на околицах села Чаректар. В кадр попадает дорожный знак с названием населенного пункта. На записи видно, как военные стреляют в сторону жилых домов. 

"Собрав различные фрагменты видео, мы смогли установить, что азербайджанские вооруженные военнослужащие стреляли по домам мирных жителей, очевидно, зная, что в домах сел и поселков остаются гражданские лица", - говорится в описании к публикации. 

Видео военных преступлений служат доказательством в международных судебных инстанциях, заявила корреспонденту «Кавказского узла» глава Хельсинкской ассоциации Армении, правозащитница Нина Карапетянц.

Она отметила, что инструкция по верификации видео есть, в частности, у международной организации Bellingcat*. Эта инструкция, по ее словам, позволяет устанавливать время совершения преступления, локацию, а также фиксировать лица участников преступления

«Когда подают в международную инстанцию, видео, как правило, уже верифицировано. В пояснительной записке к видео указывается методика верификации. Например, после 44-дневной войны Amnesty International и Human Rights Watch представили доказательства зверств азербайджанцев, верифицировав видео истязаний армянских солдат», - сказала правозащитница.

Правозащитные организации периодически организуют тренинги по верификации видео - на них журналистов и сотрудников общественных организаций обучают всем действиям от корректного сохранения источника публикации до определения локации, заключила Карапетянц.

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Примечание:

"Военные эксперты в Баку оценили деятельность миротворцев после исхода жителей Карабаха", "МИД России пояснил смену постов миротворцев адаптацией к новым условиям", "Миссия ООН оценила помощь беженцам из Карабаха".

Автор: Тигран Петросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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  • Школы Армении приняли более 13 тысяч детей из Карабаха

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