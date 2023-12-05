Нападение на полицейского стало вторым вооруженным инцидентом в Ингушетии за месяц

05 декабря 2023, 18:53

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Обстрелу машины полицейского близ села Яндаре предшествовала перестрелка в конце ноября в Сунже, где был ранен один из силовиков.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 5 декабря четыре пули было выпущено на трассе "Кавказ" по машине сотрудника полиции близ села Яндаре. Следствие отчиталось о расследовании уголовного дела по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

Нападение на силовика близ села Яндаре, по данным "Кавказского узла" 1 , стало вторым вооруженным инцидентом за последний месяц после аналогичного инцидента в Сунже.

"Кавказский узел" писал, что 22 ноября в Сунже силовики застрелили предполагаемого пособника "разыскиваемых членов бандгруппы", сообщило сегодня УФСБ по Ингушетии. По версии ведомства, мужчина по фамилии Ганиев при попытке задержания открыл по силовикам стрельбу из огнестрельного оружия и был убит ответным огнем. Один из силовиков получил ранение. Источники сообщили, что убитый в перестрелке с силовиками в Сунже подозревался в пособничестве Амирхану Гуражеву и Адаму Оздоеву, которые находятся в розыске после серии вооруженных инцидентов в марте и апреле.

Вечером 5 апреля в Зязиков-Юрте в ходе контртеррористической операции, объявленной 3 апреля, силовики обнаружили группу предполагаемых боевиков. При попытке задержания они оказали сопротивление и открыли огонь. Трое сотрудников полиции погибли, еще восемь силовиков получили ранения. Участникам перестрелки с силовиками удалось скрыться.

Потери силовиков в ходе боя в Зязиков-Юрте стали наибольшими по числу жертв за день среди силовиков в Ингушетии после августа 2012 года, подсчитал "Кавказский узел".

Перестрелка в Зязиков-Юрте была одной из серии вооруженных инцидентов после того, как 28 марта произошло нападение на пост ДПС на границе Ингушетии и Северной Осетии. После этого нападения в розыск были объявлены шесть жителей Ингушетии. Позднее двое из них (Рамазан Эльдиев и Мовсар Коттоев) были найдены мертвыми. Был введен режим контртеррористической операции, но разыскиваемым еще дважды удалось уйти от силовиков после перестрелок – 3 апреля в Малгобеке и 5 апреля в Зязиков-Юрте.

7 апреля один из четырех разыскиваемых (Амир Боков) сдался полиции, на следующий день стало известно о задержании еще одного, Микаила Мошхоева. В розыске оставались Амирхан Гуражев и Адам Оздоев. В июле силовики увеличили до 5 миллионов рублей размер вознаграждения за информацию о Гуражеве и Оздоеве.

Подробности этой серии инцидентов собраны в справке "Кавказского узла" "Активизация вооруженного подполья в Ингушетии весной 2023 года".

Отметим, что контртеррористическая операция, введенная в апреле в Малгобекском районе, стала в Ингушетии первой с 2020 года. В 2022 году в Ингушетии не было зафиксировано вооруженных инцидентов, взрывов или терактов. В 2021 году жертвой вооруженного конфликта в республике стал как минимум один человек - убитый силовиками предполагаемый боевик.

Материалы с ежемесячными, квартальными и годовыми подсчетами жертв вооруженного конфликта в регионах Северного Кавказа размещаются "Кавказским узлом" в разделе "Северный Кавказ – статистика жертв". Статистика за год представлена и в виде инфографики.

"Кавказский узел" также ведет хронику "Ингушетия. Хроника терактов, обстрелов и похищений".

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