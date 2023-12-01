Жильцы пятиэтажки в Сочи пожаловались на отсутствие помощи властей после урагана

01 декабря 2023, 08:04

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Ураганом повреждена крыша пятиэтажного дома по улице Пасечной, и вода заливает квартиры, а представители властей не реагируют на обращения, пожаловались жильцы. Устранение последствий урагана в Сочи продолжается, сообщили в мэрии.

Как писал "Кавказский узел", тело человека, погибшего во время шторма, найдено в Сочи, сообщил 27 ноября оперштаб Кубани. По данным МВД, еще один человек погиб в результате шторма в Новороссийске.

В результате урагана в Краснодаре, Анапе, Сочи и Новороссийске люди пострадали от падения деревьев и металлических конструкций и были доставлены в больницы. Ураган сорвал кровли со зданий, повредил линии электропередачи, в результате ливня оказались подтоплены жилые дома, сообщил краевой оперштаб.

Устранение последствий урагана в Сочи продолжается



В Сочи продолжается ликвидация последствий стихии "на пляжах и набережных во всех четырех районах курорта", сообщил 30 ноября корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы администрации Сочи.

"В работах задействованы сотрудники мэрии Сочи и подведомственных ей учреждений, представители районных администраций, пользователи пляжных территорий, предприниматели, подрядные организации, коммунальные службы, а также волонтеры. Всего - более трех тысяч человек. Привлечено около 150 единиц специализированной техники. В первоочередном порядке работы ведутся на зимних пляжах, чтобы в максимально короткие сроки обеспечить здесь комфортное пребывание жителей и гостей города. Основную часть восстановительных мероприятий планируем завершить к концу текущей недели", - сообщил он.

Сотрудник мэрии отметил со ссылкой на директора департамента курортов, туризма и потребительской сферы администрации Сочи Кирилла Ярыша, что продолжается уборка "галечных и песчаных наносов, нанесенного древесного и растительного мусора, элементов разрушенных нестационарных объектов".

"Также проводится восстановление пострадавших в результате стихии построек и деталей пляжной инфраструктуры. Вся собранная галька возвращается на пляжную полосу. В общей сложности за сегодняшний день собрано и вывезено порядка 60 тонн мусора. Также во всех внутригородских районах Сочи продолжаются работы по наведению санитарного порядка на общественных пространствах. Производится распил поваленных деревьев, уборка и вывоз опавшей листвы и мусора, расчистка пешеходных территорий", - рассказал он.

После шторма проводится вырубка и неповрежденных деревьев, считает жительница Сочи Тамара Алексеева. "На нашей улице Воровского не упало не одного дерева. Однако звук электропилы слышим с утра до вечера четвертые сутки. Пилят все подряд: здоровые кипарисы, платаны, пальмы, вырывают с корнями экзотические кустарники. Сегодня шла мимо и спросила рабочих: что вы делаете? На что они мне ответили: расчищаем улицу после шторма… Позвонила на горячую линию главы, в так называемый ситуационный центр, а там мне посоветовали звонить в администрацию района, якобы они заказывают лесорубов, но туда я так и не дозвонилась", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла", предположив, что улицу расчищают от деревьев, чтобы расширить дорогу.

Такую же версию озвучил житель близлежащей улицы Евгений Смолин. "Они пилят так, что не видно, что тут ранее росло дерево. Наблюдал, как рабочие сразу присыпают землей место спила. Думаю, что речь идет о нелегальном расширении дороги", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Жильцы поврежденного ураганом дома пожаловались на отсутствие помощи

Маргарита Ивлиева живет с семьей дочери и новорожденной внучкой на верхнем этаже пятиэтажного дома № 18 по улице Пасечной. По словам женщины, во время урагана 26 ноября в доме сорвало крышу. "Моя квартира пострадала больше всех. Соседей тоже залило, но не так сильно. У меня с потолка ручьем текла вода. Продолжает капать до сих пор и сегодня [30 ноября] в тазик с водой, упала люстра. Во всей квартире погас свет. Ходим с фонариками. Мало того, что вода течет, еще и темно. Куда только не звонили - от мэрии до прокуратуры. Всюду ответ один: обращайтесь туда или сюда", - рассказала Маргарита Ивлиева корреспонденту "Кавказского узла".

По словам женщины, она озвонила на горячую линию главы города. "Рассказала ситуацию. Меня там выслушали и сказали позвонить в приемную главы. Дали телефон, который четвертые сутки не отвечает. Стала опять звонить на горячую линию и сказала, что телефон, который они дали, не отвечает. Тогда сотрудница горячей линии дала телефон горячей линии прокуратуры. Стала звонить туда. Через какое-то время девушка взяла телефон. Выслушала меня и сказала ждать, что мне перезвонят. Через некоторое время позвонила другая девушка с [другого номера] телефона, которая представилась Галиной Васильевной и сказала, что она звонит по просьбе прокуратуры, и предложила услугу в написании заявления, и для этого мне надо было приехать лично в переулок Виноградный, 5, где располагается их организация. Я поняла, что это какая-то частная контора и за написание заявления я должна платить. Я ей ответила, что я сама умею писать. Вот такая «помощь» была от прокуратуры", - пожаловалась жительница Сочи.

Женщина сообщила, что отнесла в управляющую компанию "Донская" заявление о том, что протекает крыша и вода заливает квартиры. "Через сутки явились трое рабочих. Представились что они с УК "Донская". Один из них был явно нетрезвый. Они полезли на крышу. Обнаружили, что ее сорвало, спустились и сообщили, что они ничего делать не будут, так как крышу в 2011 году ремонтировала какая-то другая организация. Я так и не поняла, при чем тут другая организация и 2011 год", - рассказала Маргарита Ивлиева.

Соседи женщины с 5-го этажа также сообщили корреспонденту "Кавказского узла", что "звонили и писали везде", но реакции на их обращения и помощи не было.

Сотрудница горячей линии главы города подтвердила корреспонденту "Кавказского узла", что жители дома № 18 по улице Пасечная звонили с просьбой о помощи, но «чтобы провести ремонт крыши, нужно дождаться хорошей погоды».

Директор компании ООО УК «Донская» Георгий Сухин 30 ноября оказался недоступен для комментария, как и жилищная инспекция края, передал сегодня, 1 декабря, корреспондент "Кавказского узла".

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