Шторм. Фото Нины Зотиной, Юга.ру

27 ноября 2023, 16:18

Два человека погибли во время шторма на Кубани

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Тела двух погибших во время шторма найдены в Сочи и Новороссийске.

Как писал "Кавказский узел", в результате урагана в Краснодаре, Анапе, Сочи и Новороссийске люди пострадали от падения деревьев и металлических конструкций, они доставлены в больницы. Ураган сорвал кровли со зданий, повредил линии электропередачи, в результате ливня оказались подтоплены жилые дома, сообщил сегодня утром оперативный штаб Кубани.

Тело человека, погибшего во время шторма, найдено в Сочи, сообщил в своем телеграм-канале оперштаб Кубани. "На месте работают правоохранительные органы, проводят необходимые следственные мероприятия. Жителям и гостям города рекомендовано воздержаться от прогулок у воды и предпринять необходимые меры предосторожности", - говорится в публикации.

Еще один человек погиб в результате шторма в Новороссийске, сообщает пресс-служба краевого управления МВД. "Полицейские отдела полиции Приморского района Новороссийска устанавливают личность утонувшего мужчины, по данному факту назначена дактилоскопия. Назначено проведение проверки", - цитирует сообщение ведомства "Интерфакс".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Сочи умеренный дождь при температуре +7 градусов, ветер 2 метра в секунду. В ночь на 28 ноября также ожидается умеренный дождь, температура воздуха повысится до +8 градусов, скорость ветра останется прежней. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и в приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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Примечание:

"Железнодорожное сообщение восстановлено в Сочи", "В Сочи ураган сорвал крышу роддома", "От урагана в Сочи пострадали семь человек".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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