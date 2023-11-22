МЧС России отчиталось о доставке помощи карабахским беженцам

22 ноября 2023, 16:34

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40 тонн гуманитарной помощи для беженцев из Нагорного Карабаха доставлены в Ереван, сообщило министерство чрезвычайных ситуаций России.

"Кавказский узел" писал, что к 7 октября в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха. Социальными вопросами беженцев занимается правительство Армении – им предоставляется размещение в гостиницах и пансионатах, единовременная помощь и ежемесячная помощь на аренду жилья и коммунальные услуги. Правительство Армении также взяло на себя обязательство выплачивать пенсии и пособия переселенцам из Нагорного Карабаха, которые зарегистрировались в Армении. Среди беженцев насчитывается около 15 тысяч пенсионеров.

Самолет Ил-76 министерства чрезвычайных ситуаций России (МЧС России) доставил в Ереван 40 тонн гуманитарной помощи для беженцев из нагорного Карабаха, сообщила сегодня пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале

"Спецборт МЧС России с гуманитарной помощью из России прибыл в аэропорт города Ереван", - говорится в сообщении.

Ранее с сегодня ведомство сообщило, что на борту спецборта МЧС, который был отправлен из международного аэропорта Жуковский, 40 тонн гуманитарной помощи, в том числе продукты питания, одеяла и передвижная электростанция. "Помощь организована по указанию Президента России и по поручению Правительства РФ", - добавило МЧС.

"Кавказский узел" также писал, что 21 ноября американское агентство по международному развитию (USAID) заявило, что США выделят более 4,1 миллиона долларов для "беженцев и перемещенных лиц из Нагорного Карабаха, которые нашли убежище в Армении". C учетом дополнительно выделенных средств объем гуманитарной помощи США в связи с ситуацией в Карабахе с 2020 года составил почти 28 миллионов долларов, отметило агентство. 22 ноября помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев подверг резкой критике США после того, как американское агентство по международному развитию анонсировало дополнительную помощь переселенцам из Карабаха в Армению.

Для помощи беженцам из Карабаха необходимо 100 миллионов долларов США на протяжении полугода, заявила в октябре ООН по итогам работы первой миссии. В число получателей помощи входят 136 тысяч беженцев с учетом людей, ранее покинувших Карабах из-за военных действий, и 95 тысяч жителей принимающих общин.

19-20 сентября Азербайджан провел военную операцию в Нагорном Карабахе. 20 сентября была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении Армии обороны Нагорного Карабаха. Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил, что достигнуты все цели операции. После этого начался исход жителей из Нагорного Карабаха. Подробнее о событиях 19-20 сентября рассказывается в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?".

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