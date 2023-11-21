Аналитики назвали цель атак на ереванскую синагогу

21 ноября 2023, 03:19

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Два инцидента у синагоги в Ереване являются провокациями, но они не смогут ухудшить отношения Армении и Израиля, считают Армен Ованнисян и Акоп Бадалян. Если подозреваемого в поджоге найдут за рубежом, его либо экстрадируют в Армению, либо осудят на родине, пояснил юрист-международник Ара Казарян.

Как писал "Кавказский узел", рано утром 15 ноября неизвестные подожгли синагогу, видеозапись была распространена в соцсетях. Попытка поджога синагоги в Ереване носит не политический, а постановочный и демонстративный характер, чтобы ложно обвинить армян в антисемитизме, считает главный раввин страны Гершон-Меир Бурштейн. Он обратил внимание, что первоисточником видео является телеграм-канал ASALA_Young, отметив использование названия ASALA, которое в свое время действовало против организаторов армянского геноцида в Османской Турции. 17 ноября Следком Армении сообщил, что в поджоге синагоги заподозрен иностранец, который покинул страну. МИД Армении призвал не манипулировать темой поджога синагоги.

Если следствие получит неопровержимые факты причастности подозреваемого к поджогу синагоги, будет принято решение об уголовном преследовании, подозреваемый объявлен в розыск, заявил 20 ноября корреспонденту «Кавказского узла» пресс-секретарь Следственного комитета Армении Гор Абрамян, комментируя поджог синагоги в Ереване.

По его сведениям, правоохранительные структуры не получали заявления о преступлении по предыдущему инциденту с синагогой. «Но, если в ходе расследования выяснится связь с иными эпизодами, соответствующая правовая оценка будет дана и этому инциденту», - отметил он. Но это решение уже будет принимать Следственный департамент СНБ Армении, так как дело для дальнейшего расследование передано им, добавил Абрамян.

В пресс-центре СНБ Армении корреспонденту «Кавказского узла» заявили, что предоставят информацию на запрос, объявлял Следственный департамент СНБ Армении подозреваемого в розыск или нет. Однако на момент публикации статьи ответа «Кавказский узел» не получил.

Юрист-международник Ара Казарян отметил, что в случае объявления подозреваемого в поджоге синагоги в международный розыск, его должны арестовать и экстрадировать в Армению.

«Если же Конституция страны, гражданином которой является подозреваемый, запрещает экстрадицию, правоохранительные органы данной страны обязаны возбудить уголовное преследование. Если же он будет арестован в какой-либо иной стране, его экстрадируют в Армению. Единственное, что может пресечь экстрадицию - опасения о вероятных истязаниях или угрозы жизни. Но по этой статье обосновать вероятность таких угроз вряд ли смогут, так как было совершено преступление, наказание за которое предусмотрено уголовным кодексом всех стран», - заявил он корреспонденту «Кавказского узла».

Армянское законодательство предусматривает также процедуру заочного обвинения, если преступника по каким-то причинам невозможно найти для экстрадиции, добавил Казарян. «После оглашения приговора также объявляется в международный розыск, и в случае обнаружении преступника, его обязаны экстрадировать в Армению для дальнейшего несения наказания», - пояснил юрист-международник.

Он также пояснил, что в случае возбуждения уголовного дела в стране, гражданином которого является подозреваемый, армянские следователи могут быть откомандированы для расследования дела. «Или же у армянских следователей запрашиваются материалы уголовного дела. Это все вытекает либо из соглашения о правовой поддержке, если такая есть между странами, или если обе страны являются участниками соответствующей конвенции. Такие прецеденты уже были», - подчеркнул Казарян.

Провокация с поджогом синагоги не может создать видимость антисемитизма в Армении, заявил корреспонденту «Кавказского узла» политический обозреватель Акоп Бадалян.

По его мнению, даже тот факт, что Израиль в 44-дневнюю войну был одним из главных поставщиков вооружения, обучал и инструктировал азербайджанских военных, не позволит создать такую видимость «Это обстоятельство не способно стать антисемитским и антиизраильским катализатором. А уже тем более отдельными провокациями невозможно даже создать такое впечатление. Но провокация может дать повод для политических заявлений или обоснований той или иной позиций. И в этом опасность таких провокаций. Поэтому очень важно раскрыть эту провокацию, а в будущем и предотвращать аналогичные», - пояснил Бадалян.

Он предположил, что целью провокации было формирование информационного поля. «Сомнительно, что эта провокация представляет собой что-то серьезное. Но региональная и международная ситуация настолько проблематичная, что мало-мальски незначительное явление может быть звеном в более глобальном явлении», - отметил политобозреватель.

Политический аналитик Армен Ованнисян подчеркнул, что провокация с целью обвинить армян в антисемитизме нежизнеспособна.

«По всему миру проходят акции в поддержку Палестины. В Армении же об этой проблеме у каждого, конечно, есть свое мнение, но для армянского общества эта проблема находится на последнем месте. Собственных проблем достаточно. Есть маргинальные группы, есть армянские общины из Ближнего Востока, у которых отношение к Израилю двоякое, есть выходцы из Ирана, есть русско-турецкая агентурная сеть - каждая из этих групп могла бы пойти на это. Но в обществе нет дела и до них», - заявил он корреспонденту «Кавказского узла».

Это провокация исходит из интересов России, Турции и Азербайджана, добавил аналитик. «На фоне ухудшения турецко-израильских отношений отношение к Армении в Израиле становится положительным. Кроме того, правительство Нетаньяху обречено, и в Израиле об этом открыто говорят. Альтернативой ему являются либералы, которые являются сторонниками признания Геноцида армян. И партия «Лапид» - одна из последовательных в этом вопросе. Конечно, Израиль не изменит диаметрально внешнюю политику, но то, что «Лапид» не будет содействовать антиармянской политике, и попытается сбалансировать, очевидно. Русско-турецкий тандем пытается этому противостоять», - отметил Ованнисян.

К 3 октября единственная действующая синагога в Ереване "Мордехай ха-Нави" подверглась нападению. Ответственность за осквернение синагоги взяли организации ASALA_Young и "Молодые борцы за свободу Армении" (YFFA). (В 1980-х годах ASALA была включена в список террористических организаций госдепартаментом США, но впоследствии была исключена из него. Активно действовала до начала 1990-х годов, а к концу десятилетия фактически прекратила существование как организация). Еврейская община Еревана назвала нападение на синагогу "Мордехай ха-Нави" в начале октября провокацией, а спустя непродолжительное время попросила спецслужбы усилить охрану синагоги, правда, теперь уже в связи с призывами "Хамас" к погромам по всему миру. Чьи интересы преследовали авторы антисемитской провокации в Армении и каково взаимное влияние конфликтов на Ближнем Востоке и Южном Кавказе, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Кому нужна атака на синагогу в Ереване".

Боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября с обстрела израильской территории сотнями ракет, целями которых стали в том числе гражданские объекты. Армия обороны Израиля в ответ начала против "Хамаса" военную операцию "Железные мечи", после чего Израиль объявил о блокаде сектора Газа: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. С обеих сторон погибли тысячи человек.

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