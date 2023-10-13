Кому нужна атака на синагогу в Ереване

13 октября 2023, 22:30

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Еврейская община Еревана назвала нападение на синагогу "Мордехай ха-Нави" в начале октября провокацией, а спустя непродолжительное время попросила спецслужбы усилить охрану синагоги, - правда, теперь уже в связи с призывами ХАМАС к погромам по всему миру. Чьи интересы преследовали авторы антисемитской провокации в Армении и каково взаимное влияние конфликтов на Ближнем Востоке и Южном Кавказе, рассказывается в справке "Кавказского узла".

Нападение на синагогу “Мордехай ха-Нави”

Ночью 3 октября 2023 года единственная действующая в Ереване синагога "Мордехай ха-Нави" подверглась нападению. Неизвестные бросили в здание бутылку с зажигательной смесью, выбили окна и облили краской стены здания. О пострадавших в результате инцидента не сообщалось.

О своей ответственности за нападение на синагогу в Ереване заявили Армянская секретная армия освобождения Армении" (ASALA) и "Молодые борцы за свободу Армении" (YFFA), обвинив Израиль в поддержке Азербайджана. Вплоть до вечера 13 октября правоохранительные органы Армении не сообщали о задержании подозреваемых в нападении.

Еврейская община Армении, насчитывающая около 200 человек, опубликовала в ответ заявление с призывом не поддаваться на провокации и сосредоточиться на помощи беженцам из Нагорного Карабаха. Лидеры еврейской общины Армении также отметили, что инцидент стал "подарком азербайджанцам, которые утверждают, что в Армении существует антисемитизм".

МИД Армении 4 октября 2023 года осудил нападение на синагогу в столице, назвав его актом вандализма. "В Армении нет места ненависти и нетерпимости", — говорится в сообщении, размещенном в аккаунте МИД республики в соцсети "X" (бывший Twitter).

Спустя всего полторы недели еврейская община в Армении отменила запланированные мероприятия и попросила Службу нацбезопасности об охране своего офиса и ереванской синагоги. Под угрозой новых нападений она оказалась из-за призыва палестинского движения ХАМАС к погромам на фоне нового обострения палестино-израильского конфликта.

Боевые действия между Израилем и палестинским движением ХАМАС начались 7 октября 2023 года с обстрела израильской территории сотнями ракет, их целями стали в том числе гражданские объекты и мирные жители. Боевики "Хамаса" ворвались в ряд населенных пунктов. В Израиле, по данным на 13 октября, погибли более 1,3 тысячи человек, в том числе 220 военных, около 3,3 тысячи человек пострадали. Армия обороны Израиля в ответ начала военную операцию "Железные мечи" против ХАМАС, после чего Израиль объявил о блокаде сектора Газа: прекращена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В секторе Газа погибли более 1,4 тысячи человек, число раненых превысило 6 тысяч, сообщил 13 октября "Коммерсант".

12 октября 2023 года Совет национальной безопасности и МИД Израиля в совместном заявлении предупредили, что на фоне операции "Железные мечи" руководство ХАМАС призвало своих сторонников по всему миру провести 13 октября "День гнева" и напасть на израильтян и евреев.

ASALA как союзник палестинцев

Хотя нападение на ереванскую синагогу произошло до нового обострения палестино-израильского конфликта, ASALA, мотивировавшая осквернение молельного дома сегодняшним сотрудничеством Израиля и Азербайджана, стояла на антиизраильских позициях не одно десятилетие, поскольку с самого своего создания была вовлечена в события на Ближнем Востоке.

Армянская секретная армия освобождения Армении была основана выходцами из армянских семей, переживших геноцид, в 1975 году в Бейруте. Организация заявляла целями признание Турцией геноцида армян, выплат репараций и освобождение территории исторической Армении. Члены группы придерживались стратегии индивидуального террора, направленного против представителей Турции и стран-союзниц, поддерживающих политический курс .

Среди организаторов называлось имя Акопа Акопяна, который принимал участие в деятельности палестинских вооруженных организаций в начале 1970-х годов. До вторжения Израиля в Ливан в 1982 году члены ASALA проходили боевую подготовку в тренировочных лагерях структур, подчиненных Организации освобождения Палестины и Народного фронта Освобождения Палестины на территории Ливана .

В 1980-х годах ASALA была включена в список террористических организаций госдепартаментом США , но впоследствии была исключена из него. Активно действовала до начала 1990-х годов, а к концу десятилетия фактически прекратила существование как организация. Тем не менее, после 2015 года ASALA неоднократно распространяла заявления, в том числе с угрозами возобновить активную деятельность.

Антисемитизм или провокация

Армянские аналитики, опрошенные "Кавказским узлом", отметили, что нападение на синагогу - один из крайне редких случаев проявления антисемитизма в Армении и является провокацией с целью вызвать критику страны на Западе.

Антисемитские инциденты в Армении фиксировались и ранее, а обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха усугубило антиизраильские настроения в стране. В социальных сетях некоторые армянские пользователи обвиняли израильтян и всех евреев в поддержке Азербайджана и поставках оружия азербайджанской армии.

Лидер еврейской общины Армении Рима Варжапетян-Феллер назвала нападение на синагогу преднамеренной акцией. По ее словам, синагогу облили кетчупом, бросили бутылки с якобы зажигательной смесью, но в них были пиво и вино. "Воспламеняющейся жидкости в них не было", - рассказала она "Кавказскому узлу".

При этом, по ее словам, в последние три месяцев в Армении наблюдалась тенденция к росту антисемитизма - публиковались статьи против еврейской общины, поступали угрозы раввину. "Позвонил неизвестный, спросил, есть ли кошерная еда. Получив, подтверждение, сказал, что заказывает двух жареных евреев, желательно из печи", - сообщила лидер еврейской общины Армении.

Антисемитизм в Армении, по мнению политобозревателя Акопа Бадаляна, носит характер маргинального явления. Он отметил, что не слышал об организации YFFA, разделившей с ASALA ответственность за нападение на синагогу.

Политический аналитик Армен Ованнисян также не слышал об YFFA и полагает, что это была антиармянская провокация, которую могли организовать русская или турецкая разведки. Ованнисян заявил корреспонденту "Кавказского узла", что эта акция выгодна политическим кругам Израиля, которые стремятся выставить Армению враждебной страной, чтобы увеличить поставки вооружения в Азербайджан.

Иранская угроза - ответ Израиля на претензии армян

Во время войны 2020 года в Карабахе еврейская община обращалась к президенту Израиля и Кнессету (парламенту Израиля) с требованием прекратить поставки израильского вооружения в Азербайджан.

"Израиль ответил, что Азербайджан вооружают на случай вторжения Ирана. Кроме того, это бизнес", - напомнила Рима Варжапетян-Феллер.

Иран неоднократно выступал на стороне Армении во время армяно-азербайджанского конфликта на границе и по карабахскому вопросу. Израиль пытается нейтрализовать иранскую угрозу в Палестине, Сирии и других местах, поэтому помогает и вооружает Азербайджан, считает тюрколог Варужан Гегамян. После атаки террористов в Израиле 7 октября 2023 года Армения продемонстрировала сдержанную реакцию, отметили эксперты в Ереване.

Безопасно ли евреям в Армении

Раввин, директор Бакинской еврейской школы, председатель грузино-сефардийской еврейской общины Замир Исаев в микроблоге "X" в связи с нападением на синагогу в Армении написал, что пребывание евреев в Армении небезопасно и призвал их уезжать из страны. Он сослался на сообщения Министерства диаспоры и борьбы с антисемитизма Израиля, которое дважды за последний месяц поднимало вопрос о возможных актах насилия против евреев.

"Причина в тесных отношениях Израиля с Азербайджаном, а также в том, что мы, раввины, выступаем против использования темы Холокоста в пропагандистских целях. И вот, к сожалению, в середине праздника Суккот происходит нападение на синагогу в Ереване. Но это было ожидаемо: разжигание ненависти провоцирует насилие и нетерпимость" - написал раввин.

Главный раввин Армении Гершон-Меир Бурштейн связал нападение на синагогу в Ереване с заявлениями раввина азербайджанских евреев-ашкенази. Бурштейн написал на своей странице в Facebook* об "участившихся спекуляциях в последнее время в армяно-еврейских отношениях" и напомнил об "акте агрессии по отношению к памятнику жертвам геноцида и холокоста".

Раввин упомянул также Францию, США, Россию как страны, в которых "есть духовно ущербные группы, для которых нетерпимость является основной возможностью каких-то проявлений". Гершон-Меир Бурштейн обратился к раввинам стран Европы со словами, что их дистанционные осуждения беспочвенны и "не приводят к миру". "Я желаю мира жителям Украины, России, даже Азербайджана, потому что, если вы будете жить в мире, если в ваших душах будет мир, вы не будете стремиться к войнам", - отметил раввин. Он подчеркнул, что армяне проявляют свое негодование в отношении той политики, которую сегодня ведет Израиль в вопросе военных поставок Азербайджану.

Глава общины горских евреев в Баку Милих Евдаев в комментарии "Кавказскому узлу" осудил нападение на синагогу в Ереване, назвав этот случай примером "нетерпимости в Армении к евреям". "Нападение на синагогу в Ереване – это возмутительный террористический акт. Он напомнил мне события 10 ноября 1938 года, когда нацистская Германия начала Холокост именно с разрушения синагог», - сказал Евдаев корреспонденту «Кавказского узла». Также Евдаев заметил, что Армения фактически превратилась в моноэтническую страну, что "дает определенное представление об отношении там к представителям других народов".

У всех евреев, иудеев, в мире, где бы они не находились, общее священное писание - «Тора», поэтому, по мнению Евдаева, какие-либо различия между еврейскими общинами Армении и Азербайджана "могут быть лишь в менталитете". В Азербайджане у евреев каких-либо проблем с реализацией своих национальных и религиозных прав нет, заявил Милих Евдаев.

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