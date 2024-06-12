Последствия нападения на синагогу в Ереване. Фото из телеграм-канала Yerevan Jewish Home https://t.me/YerevanJewishHome/15605

12 июня 2024, 15:00

Начато расследование нападения на синагогу в Ереване

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силовики начали расследование нового нападения на синагогу в Ереване, заявил сегодня представитель властей Армении. В результате нападения повреждено окно здания, сообщили представители еврейской общины.

Как писал "Кавказский узел", 15 ноября 2023 года была подожжена синагога в Ереване. 17 ноября Следком Армении сообщил, что в поджоге заподозрен иностранец, который покинул страну.

Ранее, 3 октября 2023 года, единственная действующая в Ереване синагога "Мордехай ха-Нави" подверглась нападению. Ответственность за осквернение синагоги взяли организации ASALA_Young и "Молодые борцы за свободу Армении" (YFFA). Чьи интересы преследовали авторы антисемитской провокации в Армении и каково взаимное влияние конфликтов на Ближнем Востоке и Южном Кавказе, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Кому нужна атака на синагогу в Ереване".

Новое нападение на синагогу в Ереване "вызывает тревогу", заявил руководитель аппарата премьер-министра, председатель Совета по вопросам национальных меньшинств Армении Араик Арутюнян.

"В настоящее время правоохранительные органы проводят расследование с целью выяснения обстоятельств произошедшего. Власти и общество Армении однозначно осуждают любой случай и попытку национальной и религиозной ксенофобии", - приводит сегодня его слова "Арменпресс".

Инцидент произошел в ночь на 10 июня, сообщил в тот же день в своем телеграм-канале "Еврейский дом в Ереване". "Акт вандализма по отношению к зданию ЕРЦА [Еврейский религиозный центр Армении] "Мордехай Нави" был осуществлён сегодня, традиционно ночью. По факту содеянного возбуждено уголовное дело - нападение на религиозный Центр с нанесением умышленного ущерба", - говорится в публикации.

Сообщение проиллюстрировано фотографиями, на которых видно разбитое окно здания. "Одно стекло стеклопакета не разбито, складывается ощущение, что работали те же дураки, что и прошлый раз, — создать видимость. Камеры есть, пока с них информации нет, но будет", - написал 10 июня в другом сообщении администратор телеграм-канала Роман Лапин.

Напомним, попытка поджога синагоги в ноябре 2023 года носила не политический, а постановочный и демонстративный характер, чтобы ложно обвинить армян в антисемитизме, сказал "Кавказскому узлу" главный раввин Армении Гершон-Меир Бурштейн, отметив, что гараж, дверь которого была подожжена, не принадлежит синагоге.

В октябре 2023 года еврейская община Еревана назвала нападение на синагогу "Мордехай ха-Нави" провокацией, а спустя непродолжительное время попросила спецслужбы усилить охрану синагоги - уже в связи с призывами "Хамас" к погромам по всему миру.

Боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября 2023 года с обстрела израильской территории сотнями ракет, целями которых стали в том числе гражданские объекты. Армия обороны Израиля в ответ начала против "Хамаса" военную операцию.

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Примечание:

"В центре Еревана осквернен памятник жертвам холокоста", "Армянский посол в Израиле обвинен по делу о махинациях с недвижимостью", "Участники акции в Кутаиси выступили против антисемитизма".

Автор: "Кавказский узел"

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