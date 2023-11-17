Следствие заподозрило иностранца в поджоге ереванской синагоги

17 ноября 2023, 21:12

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В поджоге ереванской синагоги заподозрен иностранец, покинувший страну. Уголовное дело расследуется Службой нацбезопасности Армении по статьям об уничтожении имущества и разжигании межнациональной и религиозной ненависти, сообщил Следком.

Как писал "Кавказский узел", рано утром 15 ноября неизвестные подожгли синагогу, видеозапись была распространена в соцсетях. Попытка поджога синагоги в Ереване носит не политический, а постановочный и демонстративный характер, чтобы ложно обвинить армян в антисемитизме, считает главный раввин страны Гершон-Меир Бурштейн. Он обратил внимание, что первоисточником видео является телеграм-канал ASALA_Young, отметив, что использование названия ASALA, которое в свое время действовало против организаторов армянского геноцида в Османской Турции.

К 3 октября единственная действующая синагога в Ереване "Мордехай ха-Нави" подверглась нападению. Ответственность за осквернение синагоги взяли организации ASALA_Young и "Молодые борцы за свободу Армении" (YFFA). (В 1980-х годах ASALA была включена в список террористических организаций госдепартаментом США, но впоследствии была исключена из него. Активно действовала до начала 1990-х годов, а к концу десятилетия фактически прекратила существование как организация, - прим. "Кавказского узла"). Еврейская община Еревана назвала нападение на синагогу "Мордехай ха-Нави" в начале октября провокацией, а спустя непродолжительное время попросила спецслужбы усилить охрану синагоги, правда, теперь уже в связи с призывами "Хамас" к погромам по всему миру. Чьи интересы преследовали авторы антисемитской провокации в Армении и каково взаимное влияние конфликтов на Ближнем Востоке и Южном Кавказе, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Кому нужна атака на синагогу в Ереване".

По факту поджога иностранцем дверей ереванской синагоги и разжигания национальной розни начато уголовное производство. Правоохранители возбудили уголовное дело по части 2 статьи 264 УК Армении "Порча или уничтожение имущества" (предусматривает от трех до шести лет лишения свободы), сообщил сегодня Следственный комитет Армении на своей официальной странице в Facebook*.

"Следователи выяснили, что подозреваемый не проживает на территории Армении и не является ее гражданином, а после совершения преступления покинул Армению. Свои действия подозреваемый фиксировал на видео. Следствия выяснило, что подозреваемый разместил и распространил видео в азербайджанских Telegram-каналах и социальной сети X с целью разжечь расовую, межнациональную и религиозную рознь. Было принято решение о возбуждении второго производства по статье 146 УК Армении "Уничтожение или порча культурной ценности с целью разжигания межнациональной, расовой и религиозной ненависти" (предусматривает от шести до 12 лет лишения свободы)", - говорится в сообщении.

Оба дела объединены в одно производство и переданы в следственный департамент Службы национальной безопасности для дальнейшего расследования, отметил Следком.

Омбудсмен Армении Анаит Манасян назвала недопустимым и предосудительным любое посягательство на разрушение культовых и религиозных центров. "Этот акт должен получить соответствующую оценку правоохранителей. Очень важно обеспечить гарантии защиты и безопасности представителей национальных меньшинств", - говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице офиса омбудсмена в Facebook*.

"Кавказский узел" также писал, что ранее представители "Армянской секретной армии освобождения" (ASALA) опровергли, что начавший действовать 6 октября текущего года канал ASALA_Young имеет к ним отношение.

Боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября с обстрела израильской территории сотнями ракет, целями которых стали в том числе гражданские объекты. Армия обороны Израиля в ответ начала против "Хамаса" военную операцию "Железные мечи", после чего Израиль объявил о блокаде сектора Газа: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. С обеих сторон погибли тысячи человек.

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