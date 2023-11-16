Главный раввин Армении назвал провокацией очередную атаку на синагогу в Ереване

16 ноября 2023, 11:59

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Попытка поджога синагоги в Ереване носит не политический, а постановочный и демонстративный характер, чтобы ложно обвинить армян в антисемитизме, считает главный раввин страны Гершон-Меир Бурштейн.

Как сообщал "Кавказский узел", 3 октября единственная действующая синагога в Ереване "Мордехай ха-Нави" подверглась нападению. Ответственность за осквернение синагоги взяли на себя организации "Армянская секретная армия освобождения Армении" (ASALA) и "Молодые борцы за свободу Армении" (YFFA). Еврейская община Армении, насчитывающая около 200 человек, в ответ опубликовала заявление с призывом не поддаваться на провокации. Пользователи соцсетей потребовали найти и наказать участников нападения на синагогу.

Еврейская община Еревана назвала нападение на синагогу "Мордехай ха-Нави" в начале октября провокацией, а спустя непродолжительное время попросила спецслужбы усилить охрану синагоги, - правда, теперь уже в связи с призывами ХАМАС к погромам по всему миру. Чьи интересы преследовали авторы антисемитской провокации в Армении и каково взаимное влияние конфликтов на Ближнем Востоке и Южном Кавказе, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Кому нужна атака на синагогу в Ереване".

В Ереване 15 ноября в 04.30 по местному времени [03.30 мск] неизвестные подожгли синагогу. Прокуратура изучает материалы по данному факту, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник полиции Армении.

Видео с поджогом синагоги распространилось в соцсетях. На кадрах неизвестный обливает зажигательной смесью дверь гаража рядом с синагогой, поджигает ее, а затем и дверь самой синагоги.

К полуночи на месте поджога чувствовался запах керосина, рассказал побывавшему на месте событий корреспонденту "Кавказского узла" местный житель, проживающий в доме рядом с синагогой. По его словам, ни он, ни его соседи ничего подозрительного не заметили.

На втором этаже перед дверью была сгоревшая тряпка. А в верхнем углу установлена камера слежения. Камера работает, и запись передана правоохранителям, рассказал главный раввин Армении Гершон-Меир Бурштейн.

По его словам, на кадрах, как и в прошлый раз, люди в спецодежде, которая маскирует все тело, в том числе лицо. "Но я надеюсь, что их все же удастся найти", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Гараж, дверь которого была подожжена, по его словам, не принадлежит синагоге. Бурштейн уверен, что эти акции не являются протестом, а лишь постановочной провокацией, чтобы включить Армению в список стран, где актуален антисемитизм.

"Исходя из действий поджигателей, по времени этих действий, а это с 04.30 по 05.30 утра, и самому подходу, можно с уверенностью сказать, что это не протест против синагоги, а именно провокация. Тот, кто протестует, не скрывается, а делает это открыто, с открытым лицом", – отметил раввин.

Он обратил внимание на то, что первоисточником видео является телеграм-канал ASALA_Young, затем его стали распространять такие азербайджанские каналы, как "Девичья Башня", Caspian Live и другие. "Каждый раз азербайджанские источники не ретранслируют, а именно транслируют видео провокаций по всему миру", – сказал Бурштейн.

Очередной провокацией раввин считает и использование названия ASALA, которое в свое время действовало против организаторов армянского геноцида в Османской Турции.

Отметим, что ранее представители "Армянской секретной армии освобождения" (ASALA) опровергли, что начавший действовать 6 октября текущего года канал ASALA_Young имеет к ним отношение.

Напомним, боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября с обстрела израильской территории сотнями ракет, целями которых стали в том числе гражданские объекты. Армия обороны Израиля в ответ начала против "Хамаса" военную операцию "Железные мечи", после чего Израиль объявил о блокаде сектора Газа: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. С обеих сторон погибли тысячи человек.

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