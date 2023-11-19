МИД Армении призвал не манипулировать темой поджога ереванской синагоги

19 ноября 2023, 05:37

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Армения осуждает проявление вандализма в отношении синагоги в Ереване и призывает не манипулировать этой темой по политическим и пропагандистским причинам, говорится в заявлении министерства иностранных дел.

Как писал "Кавказский узел", рано утром 15 ноября неизвестные подожгли синагогу, видеозапись была распространена в соцсетях. Попытка поджога синагоги в Ереване носит не политический, а постановочный и демонстративный характер, чтобы ложно обвинить армян в антисемитизме, считает главный раввин страны Гершон-Меир Бурштейн. Он обратил внимание, что первоисточником видео является телеграм-канал ASALA_Young, отметив, что использование названия ASALA, которое в свое время действовало против организаторов армянского геноцида в Османской Турции. 17 ноября Следком Армении сообщил, что в поджоге синагоги заподозрен иностранец, который покинул страну.

Министерство иностранных дел Армении 18 ноября прокомментировало поджог синагоги в Ереване 15 ноября, пишут "Новости-Армения".

В заявлении ведомство отметило, что "Армения считает недопустимыми посягательства на любую религиозную структуру и, в частности, любое проявление вандализма, любое неуважительное действие в отношении к синагоге в Ереване". Также МИД указал, что подобные случаи нетерпимости недопустимы и "категорически отвергло любое манипулирование темой инцидента, будь то по политическим, пропагандистским или другим причинам".

К 3 октября единственная действующая синагога в Ереване "Мордехай ха-Нави" подверглась нападению. Ответственность за осквернение синагоги взяли организации ASALA_Young и "Молодые борцы за свободу Армении" (YFFA). (В 1980-х годах ASALA была включена в список террористических организаций госдепартаментом США, но впоследствии была исключена из него. Активно действовала до начала 1990-х годов, а к концу десятилетия фактически прекратила существование как организация). Еврейская община Еревана назвала нападение на синагогу "Мордехай ха-Нави" в начале октября провокацией, а спустя непродолжительное время попросила спецслужбы усилить охрану синагоги, правда, теперь уже в связи с призывами "Хамас" к погромам по всему миру. Чьи интересы преследовали авторы антисемитской провокации в Армении и каково взаимное влияние конфликтов на Ближнем Востоке и Южном Кавказе, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Кому нужна атака на синагогу в Ереване".

Боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября с обстрела израильской территории сотнями ракет, целями которых стали в том числе гражданские объекты. Армия обороны Израиля в ответ начала против "Хамаса" военную операцию "Железные мечи", после чего Израиль объявил о блокаде сектора Газа: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. С обеих сторон погибли тысячи человек.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.