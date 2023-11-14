Отказ Бэну Маллету во въезде в Грузию возмутил "Единое национальное движение"

14 ноября 2023, 01:54

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Оппозиционная грузинская партия "Единое национальное движение" связала запрет на въезд в страну консультанта Бэна Маллета с избирательной кампанией перед запланированными на 2024 год выборами в парламент. Партия пообещала задействовать все рычаги для отмены решения.

Как писал "Кавказский узел", 13 ноября в Грузию не пустили британского консультанта "Единого национального движения" Бэна Маллета. Он посещал страну неделю назад, но в этот раз ему не разрешили въехать.

"Единое национальное движение" 13 ноября выступило с заявлением по поводу отказа впустить в страну их консультанта Бэна Маллета. Партия обещает задействовать все дипломатические и правовые рычаги для решения этого вопроса. "Бэну Маллету был передан ничем не подкрепленный официальный документа соответствующими органами, где не было дано даже минимальных указаний относительно причин отказа во въезде в Грузию. Он был в Тбилиси всего несколько дней назад, во время которого консультировал нашу партию по политическим вопросам. Вчера Бен направлялся в Тбилиси на очередную политическую консультацию. Мы намерены использовать все дипломатические и юридические рычаги для отмены незаконного и позорного решения", - говорится в заявлении.

По мнению "Единого национального движения", запрет связан с запланированными на 2024 год парламентскими выборами. Они отметили, что их оппонент "Грузинская мечта" "панически боится прозрачности, опыта западных политических кампаний", но они должны понимать, что "Единое национальное движение" вместе с иностранными советниками и консультантами обязательно сможет достичь цели - независимой, свободной, европейской и демократической Грузии".

Отказ во въезде Маллету прокомментировал заместитель министра внутренних дел Александр Дарахвелидзе, который заявил, что «тысячи людей приезжают в страну» каждый день и он «не обязан знать» их личные дела.

По словам Дарахвелидзе, в других странах существует «аналогичная практика», когда гражданина не пускают и возвращают с границы. "В целом это стандартная процедура. Ряд наших граждан, которые ездят в Европу, стали свидетелями подобного факта, когда им не разрешали въезжать в страну. Как правило, в каждой стране есть подобная практика. Я не могу говорить о деталях, потому что тысячи людей ежедневно пересекают границу Грузии, и я не могу знать личные дела всех людей, и поэтому я не знаю, на основании каких фактических обстоятельств было принято решение", - сказал Дараделидзе "ТВ Формула".

Сам Бэн Маллет на своей странице в Facebook* не комментирует ситуацию. Однако он разместил статью из The Independent. "Александр Крево-Асатиани, заместитель директора по иностранным делам ЕНД, сказал The Independent, что этот шаг стал неожиданностью, учитывая, что Маллет был в Грузии на предыдущей неделе". "Бен — политический консультант, которого ЕНД наняло совсем недавно. Он возвращался в Грузию из Франции, и при въезде в Грузию ему отказали во въезде по неизвестным причинам. Я видел его за неделю до этого, я видел его в прошлый четверг. Все было совершенно нормально, и нет никаких оснований полагать, что правительство что-то предпримет», – приводит его слова издание.

Посол Великобритании в Грузии Марк Клейтон отреагировал на ситуацию с Маллетом, заявив, что поддерживает связь с соответствующими структурами посольства. «Я был в Батуми, когда это произошло, и я не знаю всех деталей. Но я знаю, что посольство поддерживает связь с министерством внутренних дел и другими соответствующими государственными органами, чтобы выяснить детали», - сказал Клейтон "ТВ Формула".

Парламентские выборы в Грузии должны состояться в 2024 году. В июле партии "Единое национальное движение" и "Стратегия Агмашенебели" создали совместную политическую платформу для подготовки к выборам. Своей целью оппозиционеры назвали победу над "Грузинской мечтой".

"Кавказский узел" ранее сообщал, что грузинские власти периодически отказывают во въезде в страну российским гражданам, в том числе независимым журналистам, оппозиционным политикам и правозащитникам. 9 августа власти отказали во въезде актеру Виталию Гогунскому. В начале июня в страну не пустили публициста Виктора Шендеровича*, у которого были запланированы концерты. В ноябре 2022 года грузинские пограничники не пустили в страну журналистку "Проекта" Екатерину Аренину и менеджера "Медиазоны"* Галу Латыговскую.

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