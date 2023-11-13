Пограничники отказались пускать в Грузию консультанта "Единого нацдвижения"

13 ноября 2023, 10:25

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В Грузию не пустили британского консультанта оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД) Бэна Маллета. Он посещал страну неделю назад, но в этот раз ему не разрешили въехать.

Инцидент произошел вечером 12 ноября. Лидеры ЕНД Леван Хабеишвили и Петре Цискаришвили прибыли в тбилисский аэропорт для выяснения обстоятельств.

"Представителя британо-американской компании не пускают в нашу страну потому, что он является политическим консультантом "Национального движения" и разработчиком нашей стратегии. На самом деле они ввязываются в дипломатический скандал... Он представляет очень известную британо-американскую компанию", - заявил Леван Хабеишвили в эфире телеканала "Формула-1", репортаж которого смотрел корреспондент "Кавказского узла".

Бэн Маллет - глава The Messina Group, консультировал в ходе предвыборных кампаний многих политиков Европы и США, информирует "Эхо Кавказа"*.

"Грузинская мечта" находится в "такой панике", что политконсультанту оппозиционной партии запретили въезд в страну, прокомментировал в социальной сети случившееся лидер оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе. "Это демонстрирует то, как нам придется проводить предвыборную кампанию", - написал Вашадзе.

Парламентские выборы в Грузии должны состояться в 2024 году. В июле партии "Единое национальное движение" и "Стратегия Агмашенебели" создали совместную политическую платформу для подготовки к выборам. Своей целью оппозиционеры назвали победу над "Грузинской мечтой".

"Кавказский узел" ранее сообщал, что грузинские власти периодически отказывают во въезде в страну российским гражданам, в том числе независимым журналистам, оппозиционным политикам и правозащитникам. 9 августа власти отказали во въезде актеру Виталию Гогунскому. В начале июня в страну не пустили публициста Виктора Шендеровича*, у которого были запланированы концерты. В ноябре 2022 года грузинские пограничники не пустили в страну журналистку "Проекта" Екатерину Аренину и менеджера "Медиазоны"* Галу Латыговскую.

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