Пограничники не пустили в Грузию российского адвоката Павла Астахова

28 августа 2023, 00:56

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Российскому адвокату Павлу Астахову отказано в транзите в Турцию из Армении на грузинской границе.

Астахов участвовал в съемках фильма о Ноевом ковчеге и Всемирном потопе.

Часть материала была отснята в Армении, Астахов направлялся в Турцию для съемок возле горы Арарат, пишет 27 августа ТАСС.

По словам Астахова, на грузинской границе пограничники продержали его почти семь часов, отобрали документы и досмотрели все личные вещи. Затем они пытались убедить его подписать протокол на грузинском и английском языках, а в итоге вообще отказали ему и режиссеру в транзите.

В настоящее время Астахов вернулся в Армению, к месту съемок он планирует добираться через Стамбул, сообщает "Интерфакс"

"Кавказский узел" писал и о прочих случаях отказа российским гражданам во въезде в Грузию. 9 августа власти отказали во въезде актеры Виталию Гогунскому. В начале июня в страну не пустили публициста Виктора Шендеровича*, у которого были запланированы концерты. В ноябре 2022 года грузинские пограничники не пустили в страну журналистку "Проекта" Екатерину Аренину и менеджера "Медиазоны"* Галу Латыговскую.

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