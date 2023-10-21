Правозащитники указали на попытку СГБ Грузии контролировать гражданский сектор

21 октября 2023, 08:01

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Работа Службы госбезопасности Грузии все сильнее становится политизированной, поскольку спецслужба пытается контролировать деятельность политических сил, научных и экспертных кругов, образовательных учреждений, представителей культуры, НПО, а также расценивает их как угрозу безопасности страны, заявили грузинские правозащитники.

Глава Службы госбезопасности (СГБ) Грузии Григол Лилуашвили представил отчет парламенту страны, в ходе которого отметил, что 2022 год был особенно тяжелым для Грузии и для региона в целом в том числе из-за проведения Россией спецоперации на Украине. Лилуашвили также заявил, что деструктивные силы в течение года пытались дестабилизировать остановку в стране, передал 20 октября телеканал "Мтавари архи" репортаж которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Доклад спецслужбы раскритиковало НПО "Центр социальной справедливости". Спецслужба в своем докладе не указала источник угроз, и в целом складывается впечатление, что под контролем СГБ Грузии находятся грузинские общественные организации, а также образовательные и другие независимые учреждения и организации. Кроме того, в докладе недостаточно уделено внимания ситуации с Абхазией и Южной Осетией, отметили правозащитники.

Грузия считает Абхазию и Южную Осетию территориями, оккупированными Россией, после того как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Подробности вооруженного конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года.

СГБ Грузии оценивает как угрозу политические силы, научные и экспертные круги, образовательные учреждения, представителей культуры и НПО, в том числе фонды. СГБ считает эти структуры так называемой мягкой силой, которая с помощью спецслужб иностранных государств пытается распространять в Грузии политические, военные и другие идеи, отметило НПО перевод сообщения которой выполнил корреспондент "Кавказского узла".

В докладе СГБ неоднократно упоминаются действия "деструктивных и радикальных" группировок в стране, но не упоминается, какой вызов они представляют для государственной безопасности.

"Центр социальной справедливости" на протяжении многих лет указывает на политизацию СГБ, широкие полномочия и неэффективность механизмов демократического контроля", – сказано в заявлении НПО.

Отсутствие списка людей и организаций, находящихся под наблюдением и контролем СГБ, а также отсутствие сведений о том, какие инструменты использует спецслужба для контрразведывательной деятельности, создает ощущение, что работа СГБ направлена не на предотвращение реальной опасности, а на установление тотального контроля за людьми и организациями.

"Центр социальной справедливости" на протяжении многих лет указывает на политизацию Службы государственной безопасности, широкие полномочия и неэффективность механизмов контроля", – отметили правозащитники.

"Кавказский узел" также писал, что 18 сентября СГБ Грузии заявила о подготовке в стране госпереворота при поддержке из-за рубежа. По данным спецслужбы, одним из авторов плана является бывший замминистра МВД Грузии, а ныне замглавы военной разведки Украины Георгий Лорткипанидзе. 29 сентября СГБ Грузии вызвала на допрос трех граждан Сербии – членов международного молодежного движения "Канвас", которое специализируется на стратегии ненасильственной борьбы.

Заявление спецслужбы о том, что будто бы трое задержанных граждан Сербии могут иметь отношение к подготовке государственного переворота неуместны, так как революции в странах происходят не с подачи отдельных людей, а из-за массового недовольства жителей плохой работой властей, заявили 3 октября грузинские оппозиционеры.

Власти Грузии в преддверии решения о готовности страны к статусу кандидата в члены Евросоюза, опасаются народных протестов и намеренно охлаждают отношения с Западом, отметили 9 октября грузинские аналитики, комментируя заявления Службы госбезопасности о подготовке государственного переворота.

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