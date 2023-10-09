Грузинские аналитики назвали причины раскручивания дела о госперевороте

09 октября 2023, 21:37

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Власти Грузии в преддверии решения о готовности страны к статусу кандидата в члены Евросоюза, опасаются народных протестов и намеренно охлаждают отношения с Западом, отметили грузинские эксперты, комментируя заявления Службы госбезопасности о подготовке государственного переворота.

Как писал "Кавказский узел", 18 сентября СГБ Грузии заявила о подготовке в стране госпереворота при поддержке из-за рубежа. По данным спецслужбы, одним из авторов плана является бывший замминистра МВД Грузии, а ныне замглавы военной разведки Украины Георгий Лорткипанидзе. 29 сентября СГБ Грузии вызвала на допрос трех граждан Сербии – членов международного молодежного движения "Канвас", которое специализируется на стратегии ненасильственной борьбы. Оппозиция раскритиковала заявление СГБ.

Власти Грузии, заявляя об участии неправительственной организации "Канвас" при финансировании USAID и приглашении сербских активистов для проведения тренинга в стране, преследуют несколько целей – продолжать конфронтацию с Западом и ослабить деятельность неправительственных организаций. При этом власти опасаются недовольства населения в связи с возможным отказом в представлении статуса стране кандидата в члены Евросоюза и последующего протеста населения.

"Власти опасаются возможной революции. По последним социологическим опросам, правящую партию «Грузинская мечта – Демократическое движение» поддерживает 37% населения, а это означает, что остальная часть общества оппозиционно настроена. В случае непредоставления стране статуса кандидата в члены ЕС, эта часть населения может стать активной и принять участие в акциях протеста", - сказал руководитель "Центра исследований безопасности и международных отношений" Ника Читадзе корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, власти Грузии преднамеренно охлаждают отношения с Западом, предполагая, что страна не получит статус страны кандидата в члены ЕС. Также власти критикуют США за введение санкций в отношении бывшего генерального прокурора Отара Парцхаладзе, в результате чего заявили об участии в подготовке переворота неправительственной зарубежной организации. Однако сербские активисты проводили тренинг о методах защиты своих прав. "Международные и неправительственные организации стали активно работать в связи с появившейся проблемой регрессии демократических институтов. Активизация направлена на оказание влияния на "Грузинскую мечту", - сказал он.

Руководитель исследований неправительственной организации "Гражданская идея" Георгий Шаишмелашвили предполагает, что действия властей направлены на предотвращение протеста населения, в случае неполучения страной статуса кандидата в члены ЕС.

"У властей есть опасения, что может последовать определенная реакция у общественности из-за отказа в предоставлении статуса страны кандидата и изначально пытаются ее представить попыткой госпереворота. Я уверен, что власти хорошо знают, что представители "Канвас" и сербские активисты, которые проводят тренинги о ненасильственных методах противостояния, не готовят революцию", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, власти страны подобными заявлениями, стараются аккуратно, не вызывая в обществе отрицательной реакции, ограничить гражданское общество. Один из способов этого - возбуждение уголовного дела по возможному перевороту. "Это возвращение другими методами законопроекта об иностранных агентах, который вызвал массовый протест населения", - сказал он.

7 марта парламент Грузии одобрил в первом чтении один из двух законопроектов об иноагентах, но уже через три дня отклонил его под влиянием массовых уличных протестов, а второй законопроект был отозван. Реакция представителей российской власти на отмену этих законопроектов собрана в справке "Кавказского узла" "Главное о реакции Кремля на отмену в Грузии законопроектов об иноагентах".

"Кавказский узел" также писал, что 5 октября депутаты парламента Грузии в ускоренном режиме приняли поправки в закон о собраниях и манифестациях, которые запрещают установку палаток и других сооружений.

Служба государственной безопасности заявила, что 25 сентября 2023 года, по приглашению Института управления Восток-Запад программы USAID, в Грузию прибыли граждане Сербии Синиша Сикман, Елена Стойшич и Слободан Джинович, которые были связаны с революционными событиями в Грузии в 2003 году, а также в разные годы – с аналогичными процессами в Сербии, Украине и других государствах. Они активно обучали методам создания протестных зарядов и тактике проведения насильственных действий. Они представляют правящее звено организации «Канвас», а также, Синиша Сикман и Слободан Джинович являются бывшими членами организации "Отпор@, которая в Сербии была аналогом грузинской организации «Кмара».

По данным СГБ, заявленной причиной граждан Сербии в Грузию было проведение тренингов для групп, работающих в сфере культуры, по вопросам «стратегической ненасильственной борьбы», однако следствие установило, что это была не единственная цель их прибытия в Грузию. В частности, реальной целью визита было установление связи и проведение тренингов с теми молодыми людьми и влиятельными неправительственными организациями, которые должны стать ядром деструктивных и противоправных действий, запланированных в Грузии в октябре-декабре этого года.

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