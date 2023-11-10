Фестиваль "Артдокфест" в Ереване отменен из-за публикации в соцсети

10 ноября 2023, 22:01

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Причиной отмены фестиваля "Артдокфест" в Ереване стала публикация его директора Виталия Манского* о впечатлениях от празднования дня победы Азербайджана в карабахской войне 2020 года. Режиссер пояснил, что снимал в Баку эпизод для пацифистского фильма.

Как писал "Кавказский узел", с 9 по 13 ноября 2022 года в Ереване прошла выездная сессия фестиваля документального кино "Эхо "Артдокфеста". Она стала третьей выездной сессией "Артдокфеста" в странах СНГ, в ее программу вошли 10 документальных фильмов. Открыл фестиваль показ 100-минутного фильма Виталия Манского* "Горбачев. Рай".

Очные показы фестиваля документального кино "Артдокфест" были приостановлены в России после того, как 31 марта организатора фестиваля Виталия Манского* облили краской у входа в кинотеатр "Октябрь". Документальные ленты, среди которых были три фильма о жителях Северного Кавказа, показали зрителям, купившим билеты на показы, в онлайн-режиме.

Ереванский государственный институт театра и кино отменил фестиваль "Артдокфест", намеченный на 23-26 ноября, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

"Причина отмены фестиваля - публикация директора фестиваля "Артдокфест", режиссера Виталия Манского*, который вчера обнародовал фотографию из аэропорта Баку", - сказано в публикации на странице ереванского вуза в Facebook**.

Накануне Манский* опубликовал в Facebook** фотографию на фоне бакинского аэропорта (скриншот имеется в распоряжении редакции). "Простое и понятное слово «Победа», на самом деле в каждой стране получает настолько уникальное толкование, что нередко становится антиподом самому себе. Достаточно взять понимание Победы в России и Украине. Вот уже второй раз попал на "День Победы" в Азербайджан. Первый настолько впечатлил, что теперь приехал снять празднества и вокруг них для нового фильма. Уже когда на обратном пути прошли регистрацию, сообразил, что за три дня в Баку, не сделал ни одного фото", - написал он на своей странице в Facebook**.

Пять дней с 8 по 12 ноября включительно объявлены в Азербайджане нерабочими по случаю празднования Дня победы в осенней войне 2020 года и Дня государственного флага. 8 ноября азербайджанские военные прошли по центру Ханкенди (армянское название - Степанакерт - прим. "Кавказского узла") по случаю победы в войне 2020 года, также была продемонстрирована военная техника. Парад принял президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Позже режиссер удалил свою публикацию, отметив, что "слово впечатлен, могло быть прочитано как одобрение, но оно значит, что на меня увиденное в Баку произвело сильное эмоциональное впечатление". "Увиденное убеждает, что война не окончена, не смотря ни на какие дни Победы. И для Армении, которая находится в таком соседстве, будущее не перестает быть трагичным", - написал Манский* на своей странице в Facebook**.

Он пояснил, что снимал в Баку эпизод для пацифистского фильма, который снимается в разных странах мира. "Азербайджанские власти нас не приглашали, ничего нам не оплачивали, да и снимали мы с немалыми сложностями", - пояснил он.

Пользователь Suren Vardanian напомнил режиссеру его слова из интервью двухлетней давности азербайджанскому изданию Day.Az, что "он не сомневался в победе Азербайджана". "Я знаю, что все исполнены счастьем и гордостью, что азербайджанские земли вернулись. Азербайджан настолько мощное государство, что я не сомневался в его победе. Это очевидно. Азербайджан и Армения несравнимы", - процитировал пользователь Манского*.

В ответ Манский* написал, что остался при этом мнении. "Я и сейчас готов это сказать. Накаченное нефтедолларами и поддерживаемое Турцией государство, конечно, в военном плане сильнее Армении, по сути, оставленной Россией один на один со своим врагом. Или кто-то в Армении думает иначе?" - отметил он.

Виталия Манского* осенью объявили в федеральный розыск, ранее против него возбудили уголовное дело о клевете после слов о том, что на организации Московского международного кинофестиваля (ММКФ) "воруется не меньше 85% бюджета". Уголовное дело возбуждено по заявлению режиссера Никиты Михалкова, который является президентом ММКФ, сообщил 6 сентября 2022 года "Коммерсант".

"Артдокфест" с 2014 года полностью финансируется организаторами, подчеркнул ранее Манский* в интервью "Кавказскому узлу". "В принципе, я не беру у государства деньги, более того, я привожу в страну деньги. Я всю свою жизнь занимался тем, что приводил в Россию деньги. Приводил в Россию людей, фильмы, занимался гуманитарным, а также индустриальным развитием. В принципе, то же самое я делаю и в Латвии. Но в Латвии меня за это благодарят, уважают, помогают и поддерживают, потому что это свободная страна", - рассказал директор кинофестиваля.

Свой отъезд из России Манский* связал, в частности, с усилением в России цензуры и творческой несвободой. "Начались процессы, которые привели к гонениям и окончательному свертыванию свобод в России. Что повлекло за собой цензуру и прочее-прочее", - сказал он "Кавказскому узлу".

Фестиваль "Артдокфест" был учрежден в России в 2007 году. В нем участвуют документальные фильмы всех жанров и направлений со всего мира на русском языке. В последние два года "Артдокфест" не проводился в России из-за ограничений и запретов. Организаторы "Артдокфеста" отдают предпочтение выездным показам и сессиям в постсоветских странах, где "много вызовов, сложных трансформаций и высока ценность свободного высказывания", отмечается в описании фестиваля.

В 2021 году Виталий Манский* также подвергся нападению в день закрытия "Артдокфеста". Перед этим фестиваль вынужденно отменил премьерные показы двух фильмов о Кавказе: картину "Тихий голос" о судьбе чеченского гея сняли с показа в связи с угрозами, а фильм "Доазув" (Граница) о протестах в Ингушетии – из-за отсутствия прокатного удостоверения Минкульта.

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