Фильм основателя «Артдокфеста» о Горбачеве заинтересовал зрителей в Ереване

10 ноября 2022, 05:33

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Показ фильма Виталия Манского «Горбачев. Рай» на открытии выездной сессии «Артдокфеста» в Ереване привлек множество молодых зрителей и прошел в переполненном зале. Жители Армении винят Горбачева в трагических событиях карабахского конфликта, но фильм раскрывает зрителю человечность натуры генсека, отметили посетители показа.

Как писал "Кавказский узел", очные показы фестиваля документального кино "Артдокфест" были приостановлены в России после того, как 31 марта организатора фестиваля Виталия Манского облили краской у входа в кинотеатр "Октябрь". Документальные ленты, среди которых были три фильма о жителях Северного Кавказа, показали зрителям, купившим билеты на показы, в онлайн-режиме.

В 2021 году Виталий Манский также подвергся нападению в день закрытия "Артдокфеста". Перед этим фестиваль вынужденно отменил премьерные показы двух фильмов о Кавказе: картину "Тихий голос" о судьбе чеченского гея сняли с показа в связи с угрозами, а фильм "Доазув" ("Граница") о протестах в Ингушетии – из-за отсутствия прокатного удостоверения Минкульта.

Выездная сессия фестиваля документального кино «Эхо «Артдокфеста», открывшаяся 9 ноября в Ереване, посвящена памяти основателя и гендиректора российской школы журналистики «Интерньюс» Мананы Асламазян. Фестиваль продлится до 13 ноября, показы фильмов пройдут в Доме Кино и в кинозале центра NPAK, сообщил присутствовавший на открытии мероприятия корреспондент «Кавказского узла».

По словам организаторов «Эха «Артдокфеста», Манана Асламазян успела провести отбор фильмов для участия в фестивале. Режиссер Виталий Манский, открывая фестиваль, акцентировал внимание на деятельности Асламазян и ее преследовании в России.

«Я даже не хочу произносить "фестиваль, посвященный памяти Мананы Асламазян", потому что она здесь, с нами. Мы ее очень любим, она большой друг «Артдокфеста», - отметил Манский.

Бывший директор фонда "Интерньюс" Манана Асламазян скончалась в августе 2022 года после ДТП в Ереване. В последние годы Асламазян отошла от дел, но помогала организовать показы фильмов "Артдокфеста" в Ереване, рассказали ее коллеги.

«Эхо «Артдокфеста» в Ереване стало третьей выездной сессией «Артдокфеста» в странах СНГ, в ее программу вошли 10 документальных фильмов. Открыл фестиваль показ 100-минутного фильма Виталия Манского «Горбачев. Рай». В следующие дни свои работы представят лично авторы картин «Jumping-off place», «Джой» и «Начальник отряда», а закроет выездную сессию документальный фильм Алины Рудницкой «Школа соблазнения» о гендерных ролях и женственности в путинской России.

Организатор «Эха «Артдокфеста» Сергей Целиков отметил, что не имел отношения к «Артдокфесту» в России. Целиков и соорганизатор мероприятия Марина Кулапина недавно переехали в Армению из России и после этого решили организовать в Ереване выездную сессию фестиваля. «Как местным людям, так и приезжим очень важно проговорить свои болевые моменты, а документальное кино поднимает сложные вопросы», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

Международный фестиваль «Артдокфест» был учрежден в России в 2007 году, в нем участвуют документальные фильмы всех жанров и направлений со всего мира на русском языке. В последние два года «Артдокфест» не проводился в России из-за ограничений и запретов. Организаторы «Артдокфест» отдают предпочтение выездным показам и сессиям в постсоветских странах, где много вызовов, сложных трансформаций и высока ценность свободного высказывания, отмечается в описании фестиваля.

Картина Виталия Манского «Горбачев. Рай» демонстрирует повседневную жизнь и неспешные рассуждения 90-летнего Михаила Горбачева в его служебном доме под Москвой. Это фильм-портрет первого и единственного президента СССР, который начал демонтаж советской системы и предложил миллионам людей неожиданную свободу, за что одни его превозносят, а другие проклинают, говорится в аннотации к документальной ленте.

Показ этого фильма в большом зале Дома кино вызвал большой интерес у зрителей, в зале не было свободных мест. Посмотреть «Горбачев. Рай» пришли в основном молодые люди, заметную часть среди них составляли релоканты из России, передал корреспондент «Кавказского узла».

В фильме Михаил Горбачев рассказывает, как он ужаснулся, когда, став генсеком, ознакомился со списками сотен людей, расстрелянных в течение десяти лет. «Это просто жуть! Там в этих материалах столько жути человеческой, партийной», - говорит Горбачев.

Последний генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев умер на 92-м году жизни в московской больнице 30 августа. Горбачев открыл эпоху перестройки и гласности, однако при нем произошли трагические события в Тбилиси, Баку и Ереване, а также разгорелся конфликт вокруг Нагорного Карабаха

Виталий Манский организовал «разговор со зрителем» после показа фильма, раскрыв некоторые детали его создания. По словам режиссера, Горбачев был соавтором картины, но об этом не заявляли прямо, чтобы избежать упреков в пиаре. «Было очень сложно получить согласие Горбачева на съемку фильма про него. Он приводил разные причины: то «я все уже сказал, и мне нечего добавить», то «неважно выгляжу», то «ходить почти не умею». Я решил использовать его доводы, я сказал: «Михаил Сергеевич, вы в таком возрасте, все уже сказали и почти ходить не можете, это уже фильм, давайте снимать». Он посмотрел, вздохнул и мы начали снимать фильм», - рассказал Манский.

Зрители припомнили Горбачеву трагические дни Армении

Один из зрителей, релокант из России, приглашал на фестиваль свою девушку, жительницу Армении, но девушка, узнав, что покажут фильм про Горбачева, отказалась от приглашения. Молодой человек отметил, что его подруга очень негативно относится к Горбачеву, виня политика в трагедиях, произошедших в течение последних лет с армянским народом.

«Горбачев виноват в том, что не предпринял ничего, когда армянский народ обратился к нему. Он виноват, что в Сумгаите были совершены погромы армян, а советская армия не подоспела, виноват в операции «Кольцо», которое организовала советская армия вместе с азербайджанским ОМОНом, в результате которой произошли этнические чистки армян и сотни погибли. Результатом всего этого стала война 2020 года», - пересказал релокант аргументы подруги.

Сумгаитский погром – беспорядки на этнической почве в азербайджанском городе Сумгаит, продолжавшиеся с вечера 26 по 29 февраля 1988 года. По данным Генпрокуратуры СССР, в беспорядках погибли 26 армян и шесть азербайджанцев, более ста человек было ранено, свыше двухсот квартир было разграблено. По данным различных, более поздних источников, основанных на рассказах очевидцев и анализе свидетельств о смерти, число погибших составило сотни человек, говорится в материале "Кавказского узла" "Сумгаитские погромы", опубликованном в разделе "Справочник". О последующих событиях рассказывает материал "Кавказского узла" "Черный январь" в Баку (1990)". Операция "Кольцо", в ходе которой, по данным армянской стороны, было депортировано население 27 армянонаселенных сел Карабаха, началась 30 апреля 1991 года и завершилась в августе того же года.

Зрительница Нарине перед просмотром опасалась, что фильм идеализирует личность Горбачева, и была обрадована, что этого «не случилось». «В фильме есть момент, когда Горбачева просят держать при себе микрофон, потому что у режиссера будут еще вопросы, бывший генсек отвечает: «а я тут причем?». Вот это то, что о нем говорит. И это тот ответ, который он дал армянам, когда они обратились к нему за решением карабахского вопроса», - заявила она корреспонденту «Кавказского узла».

Михаил Горбачев после просмотра фильма воспринимается как отражение всей позднесоветской эпохи «перемен и разбитых мечт», считает 24-летний финансовый аналитик Тигран Чахоян.

«Это человек, который, наверное, пытался жить по совести, но у него не получилось до конца. Он понимает, где он был прав, а где нет, и в целом стремился не быть плохим человеком. Я Горбачева не знал вообще, кроме каких-то общих данных. Для меня было неожиданностью, насколько сильно он любил свою жену», - сказал корреспонденту «Кавказского узла» Чахоян.

Откровенность и простота Горбачева в фильме удивили 40-летнюю зрительницу Татевик Дарбинян, приехавшую из Москвы. «Фильм показал, что ничего человеческое ему не чуждо и, делая большое дело, ты можешь натворить кучу бед», - сказала она, отметив, что личность Горбачева у жителей Южного Кавказа вызывает противоречивые чувства.

Биолог Наталья Балабаджян после просмотра фильма отметила, что не испытывает ностальгии по советскому периоду и крайне негативно воспринимает любые попытки воссоздать СССР. «Говоря о Горбачеве, я в первую очередь вспоминаю погромы армян в Сумгаите. Я поддерживаю идею Горбачева дать всем народам свободу, но, все равно, это тот человек, который не просчитал Сумгаит, хотя мог предотвратить, - заявила она корреспонденту «Кавказского узла».

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