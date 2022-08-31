Манана Асламазян погибла в Ереване

31 августа 2022, 13:40

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Бывший директор фонда "Интерньюс" Манана Асламазян скончалась после ДТП в Ереване, водитель автомобиля задержан, отчитался Следком Армении. В последние годы Асламазян отошла от дел, но помогала организовать показы фильмов "Артдокфеста" в Ереване, рассказали ее коллеги.

"Кавказский узел" писал, что в конце января 2007 года главу фонда "Образованные медиа" Манану Асламазян задержали на таможне в аэропорту Шереметьево с незадекларированными 9550 евро и 5130 рублями. Эта сумма превышала эквивалент 10 тысяч долларов, которые можно не декларировать. Было возбуждено уголовное дело о контрабанде. 18 апреля 2007 года в фонде "Образованные медиа" в рамках уголовного дела против Мананы Асламазян была произведена выемка документов и компьютеров. Затем фонд ликвидировали. В апреле 2007 года Владимиру Путину было направлено открытое письмо с просьбой вмешаться в ситуацию, подписанное более 2,5 тыс. журналистов. Однако ответа не последовало. После этого Асламазян покинула Россию, опубликовав на сайте фонда "Образованные медиа" открытое письмо, в котором заявила, что не знает, чего ждать от властей, и боится оставаться в России.

Некоммерческая организация "Интерньюс", правопреемником которой являлись "Образованные медиа", работала в России с 1991 года, являясь членом международной ассоциации Internews International. Организация занималась различными образовательными проектами в области электронных СМИ, обучением региональных тележурналистов. По мнению правозащитников и многих журналистов, Манана Асламазян преследовалась по политическим мотивам с целью прекращения деятельности фонда "Образованные медиа". Как пояснил в ноябре 2010 года корреспонденту "Кавказского узла" Владимир Познер, фонд учил репортёров принципам настоящей журналистики, которые противоречат принципам авторитаризма. В 2010 году Асламазян получила премию ТЭФИ за личный вклад в развитие российского телевидения. Владимир Путин, который занимал тогда пост премьер-министра России, пообещал безопасность Асламазян, директору "Интерньюс-Армения", сообщил на вручении премии "ТЭФИ-2010" президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев.

Вечером 30 августа автомобиль Tesla, за рулем которого находился 25-летний житель Еревана, на улице Туманяна совершил наезд на 70-летнюю Манану Асламазян, переходившую улицу в неположенном месте. Водитель вызвал скорую помощь, МЧС, помог врачам и спасателям, которые стали оказывать пострадавшей помощь на месте. Асламазян была доставлена в Первую университетскую клинику. В 20.20 (19.30 мск) из больницы в полицию поступило сообщение, что пострадавшая скончалась, не приходя в сознание, пишет агентство "Новости-Армения" сегодня.

Следком Армении сообщил о задержании водителя, который сбил пешехода на улице Туманяна по статье о нарушении правил дорожного движения. По версии следствия, водитель не имел водительских прав соответствующей категории, проинформировало агентство.

Режиссер Виталий Манский назвал Асламазян "выдающимся человеком", "сделавшим столько в своей жизни важнейших вещей для создания независимых медиа, для свободных людей, для независимых индустрий! И для меня лично!" - написал он на своей странице в Facebook*. Манский опубликовал сегодня ссылку на интервью с Асламазян, которое она дала ему в рамках проекта "Настоящее время"**. "Манана Асламазян, крестная мама всего российского регионального телевидения, ныне пенсионерка, которая отошла от дел. Но, по-моему, от дел уйти невозможно", - сказал Манский,представляя ее. Асламазян сообщила, что живет "тихой пенсионерской жизнью в шумном районе Патриарших прудов (в центре Москвы - Прим. "Кавказского узла")". Как следует из информации в YouTube-канале проекта "Настоящее время"**, интервью было опубликовано в марте 2022 года.

В последнее время Манана Асламазян помогала организовать фестиваль "Артдокфест" в Ереване, написала на своей странице в Facebook* организатор кинопоказов Марина Кулапина. "Я познакомилась с Мананой уже в Ереване, поэтому знала её не столь долго, к сожалению. Но она поразила меня своей энергией, желанием помогать, что-то делать, рассказывать истории. Я слушала каждую её историю и совет с упоением, училась многому, даже на таком коротком промежутке. Настолько горящих этой жизнью людей невероятно мало. У неё было столько идей и самое главное энергии и желания осуществлять это всё. Я и Sergey Tselikov (режиссер Сергей Целиков - Прим. "Кавказского узла") были теми самими людьми, кому она помогала с организацией "Артдокфеста" в Ереване", - написала она.

Показы фильмов-участников "Артдокфеста" пройдут с 9 по 13 ноября в Ереване в Доме кино. В рамках проекта под названием "Эхо Артдокфеста" увидят 10 картин. Президент "Артдокфеста" Виталий Манский привезет в Ереван свой последнюю работу "Горбачев. Рай". Именно этим фильмом и откроется выездная сессия фестиваля, говорится в сообщении на сайте фестиваля.

В этом году открытие кинофестиваля планировалось 31 марта, но режиссера Виталия Манского облили краской у входа в кинотеатр "Октябрь" перед первыми показами, в итоге фестиваль был отменен. Дирекция "Артдокфеста" заявила после этого о приостановке проведения фестиваля в России. До этого, 9 апреля 2021 года, Виталий Манский подвергся нападению в день закрытия "Артдокфеста".

В 2012 году Манана Асламазян в интервью BBC рассказала, что занимается развитием медиа в Армении. "Я занимаюсь проектами, которые исполняет в Армении Internews Network, американская организация, в партнерстве с местными организациями – такими как "Ереванский пресс-клуб", фонд "Евразия", "Интерньюс Армения". Я приехала в Армению полтора года назад из Европы, где почти три с половиной года была директором Internews Europe. Когда возник проект в Армении, я решила, что мне интересней на родине, где я не жила больше 40 лет", - сказала она.

В интервью "Кавказскому узлу" в 2013 году, комментируя итоги Пятой неофициальной конференция BarCamp в Ереване, Асламазян заявила, что развитие новых технологий, социальных сетей в Армении дает надежду на будущее.

''Чувство оптимизма возникает, когда видишь, как тысяча молодых людей, сидящих в зале, пришли поговорить не просто о новых технологиях, а об их пользе в жизни. Ты понимаешь, что, несмотря на бесконечную критику ситуации в Армении, у страны есть надежда. Для меня BarCamp – надежда, надежда на то, что эти молодые ребята не уедут, будут пытаться что-то сделать, что они образованы, говорят на трех языках, что им, в принципе, интересно нечто новое, и это их здоровое молодое любопытство и есть надежда для Армении'', - указала тогда Манана Асламазян.

В июне 2011 года, комментируя "Кавказскому узлу" ситуацию с медиа на Северном Кавказе, Асламазян указала, что местные масс-медиа стоят "особняком" по отношению к СМИ других регионов России по свободе слова и гласности по целому ряду причин. "Во-первых, по наличию там такого количества народностей и сложным межнациональным отношениям. Во-вторых, потому что у России с Кавказом всегда были сложные отношения", - подчеркнула Асламазян.

Она заявила тогда, что кавказским СМИ надо помогать. "Журналисты должны понимать, что за маленькими республиками, за маленькими народами существует огромный мир, в котором, по большому счету, национальность не имеет такого большого значения. Для меня журналист в первую очередь должен быть гражданином, а его паспорт и его национальность не имеют значения", - рассказала Манана Асламазян.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

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