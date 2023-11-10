Задержание высокопоставленных силовиков подчеркнуло проблему коррупции в Дагестане

10 ноября 2023, 09:00

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Масштабы коррупции в силовых структурах Дагестана уменьшились, но полностью она не исчезла и сказывается на рядовых жителях, указали опрошенные "Кавказским узлом" журналисты после задержания высокопоставленных полицейских Руфата Исмаилова и Далгата Абдулгапурова.

Как писал "Кавказский узел", 7 ноября замминистра внутренних дел по Дагестану Руфат Исмаилов и замначальника следственного управления этого МВД Далгат Абдулгапуров были задержаны по уголовному делу о получении крупной взятки и доставлены в Москву. 8 ноября суд арестовал на два месяца Руфата Исмаилова, который заявил о своей невиновности.

Дело расследуется по статьям о получении взятки и о превышении должностных полномочий. По версии следствия, Исмаилов и Абдулгапуров получили взятку в 300 тысяч рублей за отказ в возбуждении уголовного дела о незаконном строительстве дома и миллион рублей за решение о распределении бюджетных средств маткапитала. Эпизод с превышением полномочий связан с бизнесменом Фроловым, которому обвиняемые выдали 100 миллионов рублей на покупку оборудования для майнинга криптовалют. Однако тот "стал уклоняться от взятых на себя обязательств", и Исмаилов и Абдулгапуров дали подчиненным указания о его уголовном преследовании, чтобы заставить его вернуть деньги.

Задержание Исмаилова и Абдулгапурова не связано с беспорядками в аэропорту Махачкалы, так как задержанные силовики занимались организацией следственной работы, а не обеспечения общественного порядка, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» заместитель главного редактора «Черновика» Магомед Магомедов. "Для этого направления есть другой заместитель (министра внутренних дел Дагестана). Он отвечает за общественный порядок и органы полиции", - пояснил он.

У главы МВД по Дагестану четыре заместителя, указано на сайте министерства. Руфат Исмаилов занимает должность заместителя министра – начальника следственного управления МВД.

Обвинения, которые предъявлены задержанным сотрудникам полиции, связаны с коррупционной составляющей, и им не вменяют «организацию массовых беспорядков», отметил журналист.

По его словам, для задержания столь высокопоставленного силовика проводится серьезная процессуальная работа, которая занимает не менее полугода. "(Арест) согласовывается на уровне руководителей правоохранительных органов. В данном случае Бортников, Колокольцев, Бастрыкин. В этом плане могут не поставить в известность министра внутренних дел региона или поставить (в известность) в последний момент, поэтому никакой связи их задержания с событиями в аэропорту нет", - подчеркнул Магомедов.

Этапирование задержанных высокопоставленных силовиков и чиновников из региона - это обычная практика, пояснил он. «Это не столько недоверие к республиканской системе, сколько понимание, что данные люди, тем более из правоохранительных органов, имеют влияние на судебные органы, на конвоиров, на оперативные структуры, и поэтому, чтобы не было какого-то взаимодействия, обмена информацией, их просто переводят за пределы республики", - пояснил Магомед Магомедов.

Повальной коррупции в правоохранительных органах Дагестана, которая была раньше, сейчас нет, однако коррупционная составляющая сохранена на определенных уровнях правоохранительной системы, отметил Магомедов. «На определенном уровне коррупционная составляющая все-таки существует. Это вопросы открытия уголовных дел, закрытия уголовных дел, изменение квалификации... Есть масса вариантов для появления коррупционной составляющей. И по-разному (правоохранители) с этим проявлением (коррупционной составляющей) борются", - пояснил Магомедов.

Задержанные не были известны в Дагестане и не привлекали к себе внимание, так как их деятельность «достаточно закрытая», отметил он. «Это на самом деле функционеры, которые делали свою работу, поэтому особого интереса к ним со стороны общественности не наблюдалось», - сказал Магомед Магомедов.

В Дагестане об Исмаилове и Абдулгапурове отзывались как о вменяемых, спокойных высокопоставленных работниках силовых структур, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» главный редактор РИА «Дербент» Милрад Фатуллаев. "Непосредственно никакого отношения к аэропорту и никакой прямой связи (между событиями в аэропорту и задержанием чиновников) не имеется", - сказал он.

Этапирование в Москву - распространённая практика не только в отношении высокопоставленных силовиков, но и вообще чиновников, рассказал журналист. "Федеральный центр считает, что такие дела должны расследоваться не в регионе, где у высокопоставленных фигурантов может быть большой круг связей", - пояснил он. В качестве примера Фатуллаев привел задержание мэра Кизилюрта и его арест Басманным судом Москвы.

По словам дальнобойщиков, система поборов на дорогах значительно сократилась, но полностью не ушла и сохранилась как в Дагестане, как и в целом по России, рассказал Фатуллаев. "Особенно жалуются водители большегрузных автомобилей, и в беседе с ними выясняется, что при перевозке различных грузов в стоимость этой перевозки уже закладывается определенная сумма, которая должна быть израсходована на постовиков",- сказал журналист.

Напомним, 2018 год в Дагестане ознаменовался беспрецедентной по масштабам антикоррупционной кампанией с громкими арестами чиновников. В апреле 2021 года Владимир Васильев, которого сменил на посту главы Дагестана Сергей Меликов, счел результативной кампанию по борьбе с коррупцией, которая была развернута при нем в республике, мотивируя это числом арестованных высокопоставленных чиновников.

Борьба с коррупцией, объявленная в Дагестане, была лишь временной кампанией, а при Сергее Меликове и эта кампания была свёрнута. Процессы коррупции в эшелонах власти в Дагестане настолько запущенны, что арестом отдельных людей эти проблемы не решить, указали в 2022 году опрошенные "Кавказским узлом" журналисты.

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