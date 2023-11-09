Предложение Картаполова и Кабанова разгневало пользователей дагестанского паблика

09 ноября 2023, 12:28

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Дагестанские спортсмены, в том числе боец ММА Хабиб Нурмагомедов, неоднократно прославляли Россию на мировой арене, заявили комментаторы в дагестанском паблике в ответ на призыв депутата Госдумы Андрея Картаполова и члена совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Кирилла Кабанова проверить спортзалы в Дагестане на предмет распространения экстремистской идеологии.

Как информировал "Кавказский узел", дагестанские спортсмены Хабиб Нурмагомедов и Махмуд Магомедов в конце октября призвали проявить снисхождение к участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы, произошедших 29 октября из-за сообщения о прибытии самолета с пассажирами из Израиля. Глава Дагестана Сергей Меликов в ответ на призывы спортсменов заявил, что зачинщики беспорядков должны быть наказаны.

30 октября глава Дагестана Сергей Меликов назвал участников беспорядков в махачкалинском аэропорту маргиналами, обвинив их в попытке расколоть российское общество и нарушении одного из главных адатов. Он обратился к участникам протестной акции, пообещав неотвратимое наказание. За участие в беспорядках в аэропорту Махачкалы задержан 201 человек, на 155 из них составлены административные протоколы, сообщили 5 ноября в МВД.

Депутат Госдумы Андрей Картаполов и член совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Кабанов призвали проверить дагестанские залы смешанных единоборств на распространение в них экстремистской идеологии, передал 3 ноября News.ru.

Пост о заявлении Картаполова и Кабанова был опубликован вечером 8 ноября в соцсети "ВКонтакте" в паблике "Голос Дагестана", на который подписаны более 181 тысячи пользователей. На 12.25 мск эта запись набрала 233 отметки с реакцией пользователей и 516 комментариев. Большая часть их авторов раскритиковали депутатов Госдумы.

"Вы лучше занимайтесь другими делами, у нас в спортзалах нормальные люди занимаются, у нас спортзалах плохих людей нет и не будет никогда", – заявил Рамиз Халиков.

"В спортзалах и воспитывают истинных патриотов. Потому что в школах давно закрыли патриотическое воспитание", – написал Гаджи Магомедов.

"Спортсмены из Дагестана только возвышали Россию, а подобного рода депутаты всегда несли вред", – считает Shamil Aripov.

"Уже не знают, что придумать. Так давайте все спортзалы в России проверять на экстремизм", – сыронизировал Артур Гебеков.

"Сначала надо проверить этих депутатов", – считает Аслам Магдимагомедов.

"Взялись бы за проблемы по серьёзнее, чем ерундой заниматься", – заявил Абубакр Абакаров.

"Близко к сердцу не принимайте эту информацию, это всего лишь депутаты, сколько людей столько и мнений", – отметил Али Алиев.

Напомним, 29 октября в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за сообщения о прибытии самолета с пассажирами из Израиля. В беспорядках пострадало более 20 человек, в том числе девять полицейских. За участие в беспорядках в аэропорту Махачкалы задержан 201 человек, на 155 из них составлены административные протоколы, сообщило 5 ноября главное управление МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.

"Кавказский узел" также писал, что боец ММА Хабиб Нурмагомедов приобрел мировую известность после поединка с американским бойцом Конором Макгрегором, который состоялся в 2018 году. Земляки Нурмагомедова наблюдают за его карьерой. В дом главы села Сильди пришли более 20 местных жителей, чтобы посмотреть на бой Нурмагомедова с Макгрегором. Сельчане отпраздновали победу земляка, зарезав барана. "Кавказским узлом" подготовлена биографическая справка о Хабибе Нурмагомедове.

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