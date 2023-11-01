Задержаны подозреваемые в призывах к беспорядкам в аэропорту Магаса

01 ноября 2023, 08:18

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В Ингушетии задержаны несколько местных жителей, распространявших призывы к беспорядкам в аэропорту Магаса, сообщили в ФСБ.

Как писал "Кавказский узел", 31 октября мэрия Сунжи сообщила, что в аэропорту Магаса усилены меры безопасности из-за информации в соцсетях о том, что в регион должен прибыть рейс из Израиля. Замглавы МВД Ингушетии отметил, что аэропорт Магас не является международным. На сайте аэропорта также указано, что он обслуживает только внутренние рейсы по территории России.

29 октября в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за сообщения о прибытии самолета с пассажирами из Израиля. В беспорядках пострадало более 20 человек, в том числе девять полицейских. Уголовное дело о массовых беспорядках передано московским следователям. Силовики установили личности более 150 участников беспорядков, задержаны 83 из них, отчиталась полиция.

Несколько жителей Ингушетии задержаны за распространение ложной информации о прибытии в аэропорт Магас самолета из Израиля, сообщили сегодня, 1 ноября, в республиканском управлении ФСБ. По версии ведомства, задержанные призывали устраивать беспорядки, сообщают «Известия».

Публикация проиллюстрирована видеороликом, в котором юноша и мужчина, чьи лица заретушированы, рассказывают силовикам о своих действиях. Один из них сообщил, что "вчера, 30 октября" вступил в антисемитскую группу в WhatsApp*, участники которой обсуждали выход на митинг в аэропорту из-за прилета самолета из Израиля.

"Потом, 31 числа, меня пригласили сотрудники правоохранительных органов и объяснили, что делать неразрешенные митинги запрещено, и что жители Израиля в Ингушетию прилетать не собираются, не собираются жить в Ингушетии. Не ведитесь на провокации, не создавайте проблем себе и своим близким", - говорит на видео молодой человек.

Второй мужчина на видео сообщает, что делился видеороликами. "Ролики были, которые закидывали, я по разным группам тоже отправлял", - говорит он.

Информацию о задержании жителей Ингушетии и этот же видеоролик сегодня опубликовал телеканал "РЕН-ТВ". Сколько подозреваемых задержаны, в публикациях не уточняется.

Напомним, с 26 по 29 октября в городах трех республик СКФО прошли массовые антисемитские акции. В Черкесске протестующие требовали не пускать приезжих из Израиля, а в Нальчике был сожжен культурный центр. В дагестанском Хасавюрте сотни людей собрались у отеля после сообщений в соцсетях о том, что в этой гостинице находятся беженцы из Израиля, говорится в справке "Кавказского узла" "Антисемитские акции Северного Кавказа: как это было". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Волна антисемитских акций на Северном Кавказе".

Мусульмане Северного Кавказа остро отреагировали на новое обострение палестино-израильского конфликта. В Чечне духовенство устраивает ежедневные массовые молитвы в поддержку Палестины, муфтият Дагестана 28 октября отчитался о тысячах участников молитв за палестинцев. При этом Координационный центр мусульман Северного Кавказа назвал недопустимыми антисемитские акции и призвал не расценивать мнение их участников как мнение народа.

Информация о том, кто и как на Северном Кавказе выразил поддержку Палестине, собрана в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе" и на тематической странице "Кавказ за Палестину".

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