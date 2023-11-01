01 ноября 2023, 08:18

Задержаны подозреваемые в призывах к беспорядкам в аэропорту Магаса

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Ингушетии задержаны несколько местных жителей, распространявших призывы к беспорядкам в аэропорту Магаса, сообщили в ФСБ.

Как писал "Кавказский узел", 31 октября мэрия Сунжи сообщила, что в аэропорту Магаса усилены меры безопасности из-за информации в соцсетях о том, что в регион должен прибыть рейс из Израиля. Замглавы МВД Ингушетии отметил, что аэропорт Магас не является международным. На сайте аэропорта также указано, что он обслуживает только внутренние рейсы по территории России.

29 октября в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за сообщения о прибытии самолета с пассажирами из Израиля. В беспорядках пострадало более 20 человек, в том числе девять полицейских. Уголовное дело о массовых беспорядках передано московским следователям. Силовики установили личности более 150 участников беспорядков, задержаны 83 из них, отчиталась полиция.

Несколько жителей Ингушетии задержаны за распространение ложной информации о прибытии в аэропорт Магас самолета из Израиля, сообщили сегодня, 1 ноября, в республиканском управлении ФСБ. По версии ведомства, задержанные призывали устраивать беспорядки, сообщают «Известия».

Публикация проиллюстрирована видеороликом, в котором юноша и мужчина, чьи лица заретушированы, рассказывают силовикам о своих действиях. Один из них сообщил, что "вчера, 30 октября" вступил в антисемитскую группу в WhatsApp*, участники которой обсуждали выход на митинг в аэропорту из-за прилета самолета из Израиля.

"Потом, 31 числа, меня пригласили сотрудники правоохранительных органов и объяснили, что делать неразрешенные митинги запрещено, и что жители Израиля в Ингушетию прилетать не собираются, не собираются жить в Ингушетии. Не ведитесь на провокации, не создавайте проблем себе и своим близким", - говорит на видео молодой человек.

Второй мужчина на видео сообщает, что делился видеороликами. "Ролики были, которые закидывали, я по разным группам тоже отправлял", - говорит он.

Информацию о задержании жителей Ингушетии и этот же видеоролик сегодня опубликовал телеканал "РЕН-ТВ". Сколько подозреваемых задержаны, в публикациях не уточняется.

Напомним, с 26 по 29 октября в городах трех республик СКФО прошли массовые антисемитские акции. В Черкесске протестующие требовали не пускать приезжих из Израиля, а в Нальчике был сожжен культурный центр. В дагестанском Хасавюрте сотни людей собрались у отеля после сообщений в соцсетях о том, что в этой гостинице находятся беженцы из Израиля, говорится в справке "Кавказского узла" "Антисемитские акции Северного Кавказа: как это было". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Волна антисемитских акций на Северном Кавказе".

Мусульмане Северного Кавказа остро отреагировали на новое обострение палестино-израильского конфликта. В Чечне духовенство устраивает ежедневные массовые молитвы в поддержку Палестины, муфтият Дагестана 28 октября отчитался о тысячах участников молитв за палестинцев. При этом Координационный центр мусульман Северного Кавказа назвал недопустимыми антисемитские акции и призвал не расценивать мнение их участников как мнение народа.

Информация о том, кто и как на Северном Кавказе выразил поддержку Палестине, собрана в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе" и на тематической странице "Кавказ за Палестину".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Telegram заблокировал канал "Утро Дагестан" за призывы к насилию", "Red Wings отказалась возобновить рейсы между Махачкалой и Тель-Авивом", "Ущерб аэропорту Махачкалы от беспорядков оценен в несколько миллионов".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

01 ноября 2023, 07:30

01 ноября 2023, 06:35

  • Грузинская оппозиционная партия заявила об избиении депутата

    После словесной перепалки в горсовете Гардабани были избит депутат от "Единого национального движения" Акиф Исмаилов. Он госпитализирован. По словам председателя партии, инцидент произошел из-за того, что Исмаилов выступил против отчуждения территории школы.

01 ноября 2023, 05:40

01 ноября 2023, 04:41

  • Политологи в Баку и Ереване поспорили о вероятности подписания мирного договора

    После взятия под контроль территории Нагорного Карабаха у Азербайджана нет причин вести военные действия против Армении, заявил Мехман Алиев, комментируя слова Никола Пашиняна о согласовании принципов для подписания мирного договора. Ереван готов вести переговоры с Баку о границе и региональных коммуникациях, отметил Тогрул Джуварлы. Озвученные премьером принципы не могут стать предпосылкой для подписания мирного договора, считает Акоп Бадалян. Азербайджан найдет повод для эскалации, полагает Андриас Гукасян.

01 ноября 2023, 03:42

  • Новороссийский активист попросил оградить от застройки древнее поселение

    Школа на улице Котанова в Новороссийске строится на месте, где археологи нашли поселение, существовавшее тысячи лет назад. Художник-реставратор Новороссийского исторического музея-заповедника Игорь Кузин обратился к президенту России с просьбой защитить ценную археологическую находку от уничтожения.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи