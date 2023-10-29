Ростовчане адресовали властям вопросы после падения обломков дрона на дома

29 октября 2023, 18:56

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Падение в Ростове-на-Дону обломков сбитого беспилотника напугало местных жителей, ведь обломки могли упасть на людей, заявили пользователи Telegram. Ростовчане попросили губернатора ответить, почему дрон не был сбит на подлете к городу.

Как писал "Кавказский узел", сегодня несколько обломков "сбитой воздушной цели" упали в Первомайском районе Ростова-на-Дону, "нанеся повреждения имуществу", сообщил губернатор Василий Голубев. Над городом был сбит беспилотник, его обломки попали на крыши 18 частных домов, незначительные повреждения получили крыши шести домов и один автомобиль, уточнил мэр Алексей Логвиненко.

21 октября жители Ростова-на-Дону также рассказали, что громкие взрывы были слышны в нескольких микрорайонах, от них дрожали оконные стекла и сработала автосигнализация. Василий Голубев объяснил эти взрывы работой противовоздушной обороны и сообщил об уничтожении военными воздушной цели. Аналогичное объяснение дал губернатор и взрывам, встревожившим горожан 23 и 24 октября.

Под двумя публикациями в телеграм-канале Василия Голубева об инциденте размещено, по состоянию на 18.55 мск, 200 и 138 комментариев. Авторы большинства из них высказали благодарность военным и призвали губернатора запретить публикацию в других телеграм-каналах информации о местах уничтожения беспилотников.

Авторы значительно меньшего числа комментариев выразили опасение тем, что подобные инциденты происходят в жилой зоне и адресовали властям свои вопросы. "Да, нам крышу покоцали обломки... металлолом по всему двору собираем. Уважаемый Василий Юрьевич [Голубев]! А как оценивают повреждения имущества? Это нужно комиссию вызывать?" – написала, в частности, Ирина.

"Упали [обломки дрона], от них шум был, как будто еще один взрыв, боялись, что во двор упадут или на дом", - признался саму. "А если бы обломки упали на детей, гуляющих на улице? Почему нельзя сбить около города? До того, как долетит до Северного [жилого массива]? Или система не работает так быстро... не пойму?" – задалась вопросами Elvira.

"Почему не работает система оповещения при обнаружении цели над городом?" – поинтересовался Vereslav. "Меня волнует одно, а нельзя ПВО работать ранее, чем БПЛА до города долетит? Почему уже в городе сбивают?" – написал и с.о.

"А системы оповещения у нас для чего? Только в дни проверок включать?" – адресовала губернатору вопросы Tatiana. Василий Голубев или его представитель, по состоянию на 18.55 мск, не ответили на вопросы пользователей.

Под публикацией мэра Алексея Логвиненко об инциденте, по состоянию на 18.55 мск, не размещено ни одного комментария, как и под другими публикациями в его телеграм-канале.

Напомним, 9 ноября 2022 года пользователи Telegram сообщили губернатору Ростовской области, что не услышали звуков сирен, проверку которых проводило региональное управление МЧС. Они выразили обеспокоенность, что не услышат сирен и в случае реальной угрозы. Власти подтвердили наличие проблемы с сиренами.

В сентябре того же года областное управление МЧС опубликовало на своем сайте памятку "Как вести себя при обстреле". И в управлении МЧС, и в правительстве региона сообщили "Кавказскому узлу", что не планируют распространять памятку в печатном виде.

В Ростовской области после начала военной операции на Украине неоднократно происходили инциденты с летающими объектами. Так, 19 октября силами противовоздушной обороны в Ростовской области был сбит летающий объект. 20 августа два беспилотника были нейтрализованы средствами радиоэлектронной борьбы.

15 августа в Миллерово были слышны выстрелы и взрывы. Власти объяснили, что военные отрабатывали отражение атаки беспилотников на аэродром. Местные жители в комментариях в соцсети в ответ высказали недоверие этой версии.

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