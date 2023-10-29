29 октября 2023, 17:02

Шесть домов в Ростове-на-Дону повреждены обломками сбитого беспилотника

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Обломки беспилотника, сбитого сегодня военными над Ростовом-на-Дону, упали в частном секторе, повреждены крыши шести домов, сообщил мэр.

Как писал "Кавказский узел", 21 октября жители Ростова-на-Дону рассказали, что громкие взрывы были слышны в нескольких микрорайонах, от них дрожали оконные стекла и сработала автосигнализация. Губернатор Василий Голубев объяснил взрывы работой противовоздушной обороны и сообщил об уничтожении военными воздушной цели. Аналогичное объяснение дал губернатор и взрывам, встревожившим горожан 23 и 24 октября.

Сегодня несколько обломков "сбитой воздушной цели" упали в Первомайском районе Ростова-на-Дону, "нанеся повреждения имуществу", сообщил Василий Голубев. "Последствия оцениваются. Сведений о пострадавших нет", - написал он в своем телеграм-канале.

Ранее Голубев сообщил, что в 11.25 мск "успешно отработала система ПВО". "Воздушная цель поражена. Последствий на земле нет. Прошу сохранять спокойствие", - говорится в публикации чиновника. В обоих сообщениях Голубев не уточнил, о какой воздушной цели идет речь.

Над Ростовом-на-Дону в 11.25 мск был сбит беспилотный летательный аппарат, осколки которого упали на территорию города, сообщил мэр Алексей Логвиненко. "Погибших и пострадавших нет. Осколки БПЛА попали на крыши 18 частных домовладений в Первомайском районе. В результате получили незначительные повреждения кровли шести домов и один автомобиль. Мы делаем все необходимое по устранению последствий инцидента", - написал он в своем телеграм-канале.

Напомним, в Ростовской области после начала военной операции на Украине неоднократно происходили инциденты с летающими объектами. Так, 19 октября силами противовоздушной обороны в Ростовской области был сбит летающий объект. 20 августа два беспилотника были нейтрализованы средствами радиоэлектронной борьбы.

15 августа в Миллерово были слышны выстрелы и взрывы. Власти объяснили, что военные отрабатывали отражение атаки беспилотников на аэродром. Местные жители в комментариях в соцсети в ответ высказали недоверие этой версии.

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Примечание:

"Взрывы в Ростовской области власти объяснили работой ПВО", "Беспилотник сбит в Туапсинском районе", "Танкер поврежден на подходе к Керченскому проливу из-за атаки дрона".

Автор: "Кавказский узел"

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