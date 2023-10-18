Двое военных с Кубани погибли на Украине

18 октября 2023, 11:31

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Мобилизованный Виктор Скляров и 58-летний доброволец Михаил Лихобабин погибли в военной операции на Украине, сообщили представители властей. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 231 бойца из Краснодарского края.

Как писал "Кавказский узел", Александр Кальницкий погиб на Украине, сообщила 13 октября администрация Новопокровского района. Таким образом, была официально подтверждена гибель в военной операции не менее 229 бойцов с Кубани.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям погибших поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории погибших бойцов из Краснодарского края и их семей.

58-летний доброволец из Туапсинского района Михаил Лихобабин погиб "при выполнении боевой задачи" в зоне военной операции, сообщил 16 октября в своем телеграм-канале глава района Сергей Бойко.

Администрация Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района сообщила 13 октября во "ВКонтакте", что 4 июня "при выполнении боевых задач" в военной операции погиб житель станицы Юго-Северная, мобилизованный рядовой Виктор Скляров.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 231 бойца из Краснодарского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Напомним, 21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина.

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