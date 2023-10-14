Именная парта в память об Андрее Довбаше. Стоп-кадр видео из Telegram-канала администрации Новопокровского района от 19.04.23, https://t.me/adm_novopokrovskii_MO/7045.

14 октября 2023, 18:42

Два бойца из Краснодарского края убиты на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Александр Кальницкий и Андрей Довбаш погибли на Украине, сообщила администрация Новопокровского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 229 бойцов из Краснодарского края.

"Кавказский узел" писал, что к 11 октября власти подтвердили гибель на Украине как минимум 227 бойцов из Краснодарского края.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором приведены истории бойцов из Краснодарского края, убитых в военной операции на Украине.

Александр Кальницкий.Стоп-кадр видео из Telegram-канала администрации Новопокровского района от 17.05.23,https://t.me/adm_novopokrovskii_MO/7576Александр Кальницкий погиб на Украине, сообщила администрация Новопокровского района, отчитываясь об открытии бойцу мемориальной доски. Как следует из информации на мемориальной доске, видеозапись с открытия которой приложена к публикации в Telegram-канале районной администрации от 13 октября, Кальницкий был атаманом районного казачьего общества.

Кальницкий погиб 17 мая 2022 года, на военную операцию он отправился добровольцем, сообщило издание 93.ru 26 мая 2022 года.

Ранее районная администрация также сообщила о гибели на Украине Андрея Довбаша. Как следует из информации на парте героя, которая была открыта в школе, где он учился, Довбашу был 21 года, он погиб 1 марта 2022 года. Об открытии именной парты районные власти отчитались в своем Telegram-канале 19 апреля, в день, когда погибшему могло исполниться 23 года.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 229 бойцов из Краснодарского края. Всего власти и силовики на 18.40 мск 14 октября сообщили о гибели на Украине как минимум 2700 силовиков с юга России, в том числе 1347 – в СКФО и 1353 – в ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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Примечание:

"Власти сообщили о гибели на Украине 26 военных из Краснодарского края", "Житель Волгоградской области убит в зоне СВО", "Семь военных из Волгоградской области убиты на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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