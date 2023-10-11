11 октября 2023, 15:41

Пять военных из Краснодарского края убиты на Украине

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Александр Щуров, Владимир Ганжа, Алексей Кучеров, Алексей Бивол и Сергей Соболь погибли на Украине, сообщили власти пяти районов. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 227 военных из Краснодарского края.

"Кавказский узел" писал, что Карен Чамян стал 222-м жителем Кубани, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Александр Щуров погиб на Украине, сообщила сегодня администрация Славянского района. В армии служил десантником, принимал участие в боевых действиях в Чечне. В 2003 году окончил Новороссийский техникум градостроительства и экономики по специальности «Монтаж и эксплуатация оборудования систем газоснабжения. В октябре 2022 года рядовой Александр Щуров был мобилизован, служил слесарем ремонтной роты военной части, стрелком. Погиб 21 февраля 2023 года при выполнении воинского долга в должности старшего стрелка, ему было 42 года, говорится в сегодняшнем сообщении в Telegram-канале районной администрации.

Владимир Ганжа погиб на Украине 22 августа, ему было 34 года, у погибшего остались жане и дети, сообщила администрация Крыловского района в своем Telegram-канале 2 октября, отчитываясь от открытии мемориальной доски на школе, где он учился. 

Руководитель районного отделения Юнармии Алексей Кучеров погиб в военной операции, сообщила администрация Курганинского района. Уроженец Баку В 2000 году окончил Военно-морской институт радиоэлектроники в Санкт-Петербурге. Был командиром атомной подводной лодки, демобилизован в звании капитана 3 ранга. После демобилизации приехал в станицу Петропавловскую Курганинского района Краснодарского края. В 2015 году был избран атаманом Петропавловского хуторского казачьего общества Лабинского отдела. А через пару лет стал заместителем председателя районного совета ветеранов. В апреле 2022 года заключил контракт, командовал группой огневой поддержки. Погиб 5 октября 2022 года, говорится в сообщении в Telegram-канале районной администрации от 5 октября.

Алексей Бивол погиб на Украине 6 апреля 2023 года, сообщила 5 октября в Telegram-канале администрация Кореновского района, отчитываясь об открытии мемориальной доски в школе хутора Журавского, где он учился.

Бивол был мобилизован в сентябре 2022 года, ему было 34 года, сообщила 5 октября газета "Кореновские вести".

Контрактник Сергей Соболь 13 сентября 2022 года погиб на Украине, сообщила администрация Ейского района. Ему было 32 года, он служил по контракту в спецназе, указано в сообщении в Telegram-канале районной администрации от 3 октября.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 227 бойцов из Краснодарского края. Всего власти и силовики на 15.30 мск 28 сентября сообщили о гибели на Украине как минимум 2666 силовиков с юга России, в том числе 1342 – в СКФО и 1324 – в ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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Примечание:

"Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", "Семьи погибших в СВО добровольцев с юга России борются с чиновниками за соцвыплаты", "Власти сообщили о гибели на Украине 26 военных из Краснодарского края"

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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