Военный с Кубани убит в зоне СВО

08 октября 2023, 11:13

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Карен Чамян погиб в зоне проведения военной операции, сообщили власти Туапсинского района. С начала спецоперации на Украине подтверждена гибель в ходе нее не менее 222 жителей Краснодарского края.

Как информировал "Кавказский узел", 7 октября стало известно, что на Украине погиб Руслан Яквашев из Туапсинского района. Он стал, по меньшей мере, 221-м жителем Краснодарского края, чья гибель во время военной операции была подтверждена официально.

Во время проведения спецоперации на Украине погиб житель села Ольгинка Карена Чамян, сообщил 3 октября в своем телеграм-канале глава Туапсинского района Сергей Бойко.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 222 жителей Краснодарского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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