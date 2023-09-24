Власти подтвердили гибель в ходе спецоперации минимум 2550 военных с юга России

24 сентября 2023, 06:23

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Не менее 1294 военных из СКФО и 1256 военных из ЮФО погибли в ходе специальной военной операции на Украине, следует из сообщений представителей властей и силовых ведомств. Больше всего погибших - среди жителей Дагестана.

Как сообщал "Кавказский узел", на 9 сентября представители властей и силовики официально подтвердили гибель во время проведения специальной военной операции (СВО) на Украине как минимум 2500 жителей Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) и Южного федерального округа (ЮФО). Наибольшее число погибших бойцов насчитывается в Дагестане.

С начала проведения специальной военной операции (СВО) власти и силовики сообщили о гибели как минимум 2550 жителей регионов юга Российской Федерации. По официальным данным, на Украине погибли 1294 жителя Северо-Кавказского федерального округа. Наибольшее число погибших в Дагестане - 614. Подтверждена гибель 105 военных из Кабардино-Балкарии, 40 - из Ингушетии, 210 - из Северной Осетии, 23 - из Карачаево-Черкесии, 133 - их Чечни, 169 - из Ставропольского края.

Подтверждена гибель в ходе СВО 1256 военных из Южного федерального округа. По данным официальных источников, погибли 197 бойцов из Астраханской области, 34 из Адыгеи, 508 из Волгоградской области, 33 из Калмыкии, 192 из Краснодарского края, 292 из Ростовской области.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов и силовыми ведомствами.

Напомним, первым из представителей властей о гибели в ходе СВО российского военного сообщил глава Дагестана Сергей Меликов. 26 февраля 2022 года он рассказал, что на Украине погиб офицер Нурмагомед Гаджимагомедов.

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