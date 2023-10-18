Сейфулла Рамазанов. Скриншот публикации Госархива Дагестана https://vk.com/wall-217080329_213?w=wall-217080329_213

18 октября 2023, 07:20

Мобилизованный из Махачкалы убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Мобилизованный Сейфулла Рамазанов погиб в военной операции на Украине, сообщил Госархив Дагестана. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 644 бойцов из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", Исмаил Гаджимахмудов погиб в военной операции на Украине, сообщила мэрия Каспийска. Таким образом, была официально подтверждена гибель в военной операции не менее 643 бойцов из Дагестана.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям погибших поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев". В публикации описаны истории погибших бойцов и их семей из других регионов.

В военной операции на Украине, погиб 39-летний мобилизованный военнослужащий Сейфулла Рамазанов из Махачкалы, сообщил Госархив Дагестана. "В Центральном государственном архиве Республики Дагестан он работал с января 2018 года в отделе материально-технического снабжения… Рамазанов Сейфулла Мансурович был призван в ряды Вооруженных сил РФ в рамках частичной мобилизации 2 октября 2022 года", - говорится в публикации, размещенной 13 октября на странице ведомства во "ВКонтакте".

У Рамазанова остались супруга и трое детей, отмечается в сообщении.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 644 бойцов из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Напомним, 21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина.

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Примечание:

"Инженер из Краснодара убит в ходе СВО", "Контрактник из Северной Осетии погиб на Украине", "Артиллерист из Фролово убит в военной операции".

Автор: "Кавказский узел"

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