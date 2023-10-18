Мобилизованный из Махачкалы убит на Украине

18 октября 2023, 07:20

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Мобилизованный Сейфулла Рамазанов погиб в военной операции на Украине, сообщил Госархив Дагестана. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 644 бойцов из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", Исмаил Гаджимахмудов погиб в военной операции на Украине, сообщила мэрия Каспийска. Таким образом, была официально подтверждена гибель в военной операции не менее 643 бойцов из Дагестана.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям погибших поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев". В публикации описаны истории погибших бойцов и их семей из других регионов.

В военной операции на Украине, погиб 39-летний мобилизованный военнослужащий Сейфулла Рамазанов из Махачкалы, сообщил Госархив Дагестана. "В Центральном государственном архиве Республики Дагестан он работал с января 2018 года в отделе материально-технического снабжения… Рамазанов Сейфулла Мансурович был призван в ряды Вооруженных сил РФ в рамках частичной мобилизации 2 октября 2022 года", - говорится в публикации, размещенной 13 октября на странице ведомства во "ВКонтакте".

У Рамазанова остались супруга и трое детей, отмечается в сообщении.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 644 бойцов из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Напомним, 21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.