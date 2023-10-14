Подтверждена гибель на Украине бойца из Дагестана

14 октября 2023, 16:57

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Военнослужащий Исмаил Гаджимахмудов погиб в военной операции на Украине, сообщила мэрия Каспийска. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 643 бойцов из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", 12 октября администрация Левашинского района сообщила о гибели трех бойцов в военной операции на Украине. Таким образом, была официально подтверждена гибель в военной операции не менее 642 бойцов из Дагестана.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на «Первом канале» не гарантируют семьям погибших поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев". В публикации описаны истории погибших бойцов и их семей из других регионов.

Представители властей навестили семьи бойцов, погибших в военной операции на Украине, в том числе 23-летнего военнослужащего Исмаила Гаджимахмудова, сообщила администрация Каспийска. "Исмаил погиб в феврале 2023 года", - говорится в публикации.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 643 бойцов из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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