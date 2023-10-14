14 октября 2023, 16:57

Подтверждена гибель на Украине бойца из Дагестана

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военнослужащий Исмаил Гаджимахмудов погиб в военной операции на Украине, сообщила мэрия Каспийска. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 643 бойцов из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", 12 октября администрация Левашинского района сообщила о гибели трех бойцов в военной операции на Украине. Таким образом, была официально подтверждена гибель в военной операции не менее 642 бойцов из Дагестана.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на «Первом канале» не гарантируют семьям погибших поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев". В публикации описаны истории погибших бойцов и их семей из других регионов.

Представители властей навестили семьи бойцов, погибших в военной операции на Украине, в том числе 23-летнего военнослужащего Исмаила Гаджимахмудова, сообщила администрация Каспийска. "Исмаил погиб в феврале 2023 года", - говорится в публикации.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 643 бойцов из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Инженер из Краснодара убит в ходе СВО", "Контрактник из Северной Осетии погиб на Украине", "Артиллерист из Фролово убит в военной операции".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

14 октября 2023, 16:00

  • Число погибших при взрыве около Степанакерта превысило 200

    Более 200 человек погибли при взрыве на складе топлива около Степанакерта, личности около 150 из них устанавливают судмедэксперты, сообщил карабахский омбудсмен. Пострадавшие при взрыве рассказали, что из-за лечения не могут заняться поиском работы, чтобы обеспечить жильем свои семьи.

14 октября 2023, 15:03

14 октября 2023, 14:12

14 октября 2023, 13:14

14 октября 2023, 12:24

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи