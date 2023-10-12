Власти сообщили о гибели на Украине трех военных из Дагестана

12 октября 2023, 17:27

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Рядовые Султан Закиев, Магомед Магомедов и Таймаз Зубайриев погибли на Украине, сообщила администрация Левашинского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 642 военных из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", Артур Садуллаев стал 639-м военным из Дагестана, гибель которого на Украине подтвердили власти.

О гибели трех уроженцев Левашинского района в ходе военной операции на Украине стало известно из отчета о передаче орденов МУжества родным погибших. Так, в боях погибли рядовые Султан Закиев из села Цудахар, Магомед Магомедов из села Нижнее Чугли и Таймаз Зубайриев из села Кутиша, сообщила сегодня районная администрация в своем Telegram-канале.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 642 жителей Дагестана. Всего власти и силовики на 17.20 мск 12 октября сообщили о гибели на Украине как минимум 2688 силовиков с юга России, в том числе 1346 – в СКФО и 1342 – в ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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