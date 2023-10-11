Артур Садуллаев. Фото: администрация Бабаюртовского района https://t.me/daniyalislamov/214

11 октября 2023, 13:39

Житель Бабаюртовского района убит в ходе СВО

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Артур Садуллаев погиб в зоне военной операции, сообщили власти Бабаюртовского района. С начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 639 жителей Дагестана.

Как информировал "Кавказский узел", 7 октября стало известно, что на Украине погиб старший сержант Омар Малаев из Шамильского района. Он стал, по меньшей мере, 638-м жителем Дагестана, чья гибель во время военной операции была подтверждена официально.

Во время проведения спецоперации на Украине погиб житель села Адиль-Янгиюрт Артур Садуллаев, сообщил 10 октября в своем телеграм-канале глава Бабаюртовского района Даниял Исламов.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 639 жителей Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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Примечание:

"Четыре бойца из Дагестана погибли на Украине", "Житель Кайтагского района убит в ходе СВО", "Замком Урус-Мартановского полка Росгвардии погиб на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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11 октября 2023, 14:11

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