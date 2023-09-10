Власти подтвердили гибель на Украине как минимум 2500 жителей СКФО и ЮФО

10 сентября 2023, 07:44

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Не менее 1222 военных из СКФО и 1278 жителей ЮФО погибли в специальной военной операции на Украине, следует из сообщений представителей властей и силовых ведомств. Наибольшее число погибших бойцов насчитывается в Дагестане.

Как сообщал "Кавказский узел", на 30 августа представителями властей и силовиками была официально подтверждена гибель во время проведения специальной военной операции (СВО) на Украине как минимум 2450 жителей Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) и Южного федерального округа (ЮФО). Больше всего погибших бойцов приходилось на Дагестан.

С начала проведения СВО власти и силовики сообщили о гибели как минимум 2500 жителей регионов юга России, а также республик Северного Кавказа.

Согласно официальным данным, на Украине погибли 1278 жителей СКФО. Наибольшее число погибших по-прежнему приходится на Дагестан – 609. Подтверждена гибель 208 жителей Северной Осетии, 168 бойцов из Ставропольского края, 129 жителей Чечни, 101 военного из Кабардино-Балкарии, 40 – из Ингушетии и 23 – из Карачаево-Черкесии.

Официально подтверждена гибель в ходе спецоперации 1222 военнослужащих из ЮФО. Согласно сообщениям властей и силовиков, во время СВО на Украине погибли 490 бойцов из Волгоградской области, 284 жителя Ростовской области, 192 военных из Краснодарского края, 189 бойцов из Астраханской области, 34 военнослужащих из Адыгеи и 33 – из Калмыкии.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов и силовыми ведомствами.

Напомним, первым из представителей властей о гибели в ходе СВО российского военного сообщил глава Дагестана Сергей Меликов. 26 февраля 2022 года он рассказал, что на Украине погиб офицер Нурмагомед Гаджимагомедов.

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