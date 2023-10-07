Военный из Дагестана убит на Украине

07 октября 2023, 20:31

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Старший сержант Омар Малаев погиб на Украине, сообщила администрация Шамильского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 638 военных из Дагестана.

"Кавказский узел" писал, что Казанфар Ярахмедов стал 637-м военным из Дагестана, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Уроженец села Могох Омар Малаев погиб 22 сентября, сообщила администрация Шамильского района. Он служил в звании старшего сержанта в мотострелковой дивизии, был командиром расчета боевой машины пехоты, говорится в сообщении в Telegram-канале районной администрации от 30 сентября.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 638 бойцов из Дагестана. Всего власти и силовики на 20.30 мск 7 октября сообщили о гибели на Украине как минимум 2640 силовиков с юга России, в том числе 1326 – в СКФО и 1314 – в ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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