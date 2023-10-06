06 октября 2023, 20:51

Власти сообщили о гибели на Украине военного из Дагестана

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Казанфар Ярахмедов погиб на Украине, сообщила администрация Сулейман-Стальского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 637 военных из Дагестана.

"Кавказский узел" писал, что Иманали Алипханов стал 636-м уроженцем Дагестана, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Уроженец Сулейман-Стальского района Казанфар Ярахмедов погиб в ходе военной операции на Украине, его родным передан орден Мужества, сообщила сегодня районная администрация в своем Telegram-канале, комментируя сообщение о встрече главы Дагестана Сергея Меликова с родными погибших. Другие подробности о погибшем в сообщении не приведены. 

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 637 бойцов из Дагестана. Всего власти и силовики на 20.40 мск 6 октября сообщили о гибели на Украине как минимум 2636 силовиков с юга России, в том числе 1325 – в СКФО и 1311 – в ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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Примечание:

"Четыре бойца из Дагестана погибли на Украине", "Житель Кайтагского района убит в ходе СВО", "Замком Урус-Мартановского полка Росгвардии погиб на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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