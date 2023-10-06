Военный из Махачкалы убит на Украине

06 октября 2023, 15:39

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Иманали Алипханов погиб на Украине, сообщила сегодня администрация Махачкалы. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 636 военных из Дагестана.

"Кавказский узел" писал, что Александр Гранников и Гасрат Магомедов погибли на Украине. Общее число военных из дагестана, гибель которых в ходе военной операции на Украине подтвердили власти, достигло 635.

В Махачкале сегодня открыта мемориальная плита погибшему в ходе военной операции на Украине Иманали Алипханову, сообщила администрация Махачкалы в своем Telegram-канале. Подробности погибшем в сообщении не приведены.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 636 бойцов из Дагестана. Всего власти и силовики на 15.20 мск 6 октября сообщили о гибели на Украине как минимум 2635 силовиков с юга России, в том числе 1324 – в СКФО и 1311 – в ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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