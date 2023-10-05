Власти сообщили о гибели двух участников СВО из Дагестана

05 октября 2023, 20:29

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Александр Гранников и Гасрат Магомедов погибли на Украине, сообщили власти. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 635 военных из Дагестана.

"Кавказский узел" писал, что Саид Алиев, Алим Агарагимов, Рашид Ибрагимов, Гаджи Гашимов, Алибек Абсаматов и Ирбаин Акаев погибли на Украине. Общее число военных из Дагестана, гибель которых на Украине подтвердили власти, достигло 633.

Депутаты горсовета Кизляра поддержали решение об установке мемориальных досок участнику специальной военной операции, 52-летнему Александру Гранникову, который отправился в зону военной операции добровольно, говорится в сегодняшнем сообщении в Telegram-канале мэрии.

Администрация Дербентского района сообщила 14 сентября в своем Telegram-канале о передаче родным погибшего на Украине Гасрата Магомедова ордена Мужества. Другие подробности о погибших в сообщениях не указаны.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 635 бойцов из Дагестана. Всего власти и силовики на 20.00 мск 5 октября сообщили о гибели на Украине как минимум 2634 силовиков с юга России, в том числе 1323 – в СКФО и 1311 – в ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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