Шесть военных из Дагестана убиты на Украине

04 октября 2023, 15:59

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Саид Алиев, Алим Агарагимов, Рашид Ибрагимов, Гаджи Гашимов, Алибек Абсаматов и Ирбаин Акаев погибли на Украине, сообщила администрация Буйнакского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 633 военных из Дагестана.

"Кавказский узел" писал, что Аскерхан Гасайниев, Муртузали Ширинов, Ренат Зайдиев, Сулейман Алимагомедов и Шамиль Алиев погибли на Украине. Общее число уроженцев Дагестана, гибель которых в военной операции на Украине подтвердили власти, достигло 627.

Власти Буйнакского района сообщили, что ряд улиц в селах района будут названы в память о погибших на Украине земляках. Среди имен, которые назвали районные власти - Саид Алиев, Алим Агарагимов, Рашид Ибрагимов, Гаджи Гашимов, Алибек Абсаматов, Ирбаин Акаев, указано в сегодняшнем сообщении в Telegram-канале районной администрации.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 633 бойцов из Дагестана. Всего власти и силовики на 15.30 мск 4 октября сообщили о гибели на Украине как минимум 2628 силовиков с юга России, в том числе 1320 – в СКФО и 1308 – в ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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