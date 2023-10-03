03 октября 2023, 14:11

Пятеро военных из Махачкалы погибли на Украине

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Аскерхан Гасайниев, Муртузали Ширинов, Ренат Зайдиев, Сулейман Алимагомедов и Шамиль Алиев погибли в зоне военной операции, сообщили власти Махачкалы. С начала проведения спецоперации на Украине подтверждена гибель в ходе нее не менее 627 жителей Дагестана.

Как сообщал "Кавказский узел", к 30 сентября властями и силовиками была официально подтверждена гибель на Украине как минимум 622 жителей Дагестана.

Во время проведения спецоперации на Украине погибли жители Махачкалы Аскерхан Гасайниев, Муртузали Ширинов, Ренат Зайдиев, Сулейман Алимагомедов и Шамиль Алиев. Погибшие военные посмертно награждены орденами Мужества, сообщил 2 октября в своем телеграм-канале мэр города Юсуп Умавов.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 627 жителей Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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Примечание:

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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