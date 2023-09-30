Четыре бойца из Дагестана погибли на Украине

30 сентября 2023, 14:30

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В военной операции на Украине погибли Назим Османов, Магомед-Али Шихмагомедов, Батыр Казимов и Саид Алимагомедов, сообщила администрация Дербентского района. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 622 бойцов из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", родителям четырех военнослужащих, погибших в военной операции на Украине, вручены ордена Мужества, сообщила администрация Табасаранского района. Таким образом, была официально подтверждена гибель в военной операции не менее 618 бойцов из Дагестана.

В школах посёлка Белиджи, сел Музаим, Нижний Джалган и Хазар Дербентского районе 29 сентября были открыты мемориальные доски в память о погибших в военной операции на Украине, сообщила в тот же день администрация района.

На мемориальных досках указаны имена Назима Османова, Магомед-Али Шихмагомедова, Батыра Казимова и Саида Алимагомедова, говорится в публикации в телеграм-канале муниципалитета.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 622 бойцов из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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