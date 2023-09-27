Стало известно о гибели на Украине трех бойцов из Дагестана

27 сентября 2023, 09:01

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Военнослужащие Эльман Расулов, Шарафутдин Истарханов и Ризван Раджабов погибли в военной операции на Украине, об их смерти стало известно на церемонии передачи государственных наград семьям погибших. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 618 бойцов из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", 25 сентября администрация Кайтагского района сообщила, что в военной операции на Украине погиб Тимур Мутазов. Таким образом, была официально подтверждена гибель в военной операции не менее 615 бойцов из Дагестана.

Родителям четырех военнослужащих, погибших в военной операции на Украине, вручены ордена Мужества, сообщила администрация Табасаранского района.

Наград посмертно были удостоены сержант Эльман Расулов из с. Урзиг, рядовой Шарафутдин Истарханов из с. Хуряк, сержант Фарман Фейзуллаев из с. Хучни и сержант Ризван Раджабов из с. Халаг", - говорится в публикации, размещенной 21 сентября на странице муниципалитета во "ВКонтакте".

О гибели одного из названных военных - Фармана Фейзуллаева - стало известно в мае из сообщения главы Табасаранского района об открытии мемориальной доски в школе села Хучни, где учился погибший.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 618 бойцов из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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