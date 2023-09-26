Житель Кайтагского района убит в ходе СВО

26 сентября 2023, 11:33

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Тимур Мутазов погиб на Украине, сообщили власти Кайтагского района. С начала спецоперации на Украине подтверждена гибель в ходе нее не менее 615 жителей Дагестана.

Как сообщал "Кавказский узел", 19 сентября стало известно, что на Украине погиб Мурад Ибрагимов из Избербаша. Он стал, по меньшей мере, 614-м жителем Дагестана, чья гибель в ходе военной операции была подтверждена официально.

Во время проведения спецоперации на Украине житель села Лища Кайтагского района Тимур Мутазов. В родном селе в его честь установлена мемориальная доска, в церемонии открытия которой приняли участие сотрудники местной администрации, а также представители республиканских властей, сообщила 25 сентября в своем телеграм-канале администрация Кайтагского района.

Мутазов посмертно награжден орденом Мужества, сказано в сообщении.

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 615 жителей Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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