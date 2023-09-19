19 сентября 2023, 14:26

Житель Избербаша убит в ходе СВО

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Мурад Ибрагимов погиб в зоне проведения специальной военной операции, сообщили власти Избербаша. С начала спецоперации на Украине подтверждена гибель в ходе нее не менее 614 жителей Дагестана.

Как сообщал "Кавказский узел", 16 сентября стало известно, что на Украине погиб Мансур Шарудинов из Хасавюртовского района. Он стал, как минимум, 613-м жителем Дагестана, чья гибель во время военной операции была подтверждена официально.

Во время проведения спецоперации на Украине погиб житель Избербаша Мурад Ибрагимов. Он награжден орденом Мужества, сообщил 14 сентября в своем телеграм-канале мэр города Магомед Исаков.

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 614 жителей Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

"Боец из Моздокского района убит в военной операции", "Военный из Кабардино-Балкарии убит на Украине", "Стрелок из Сулейман-Стальского района погиб на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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