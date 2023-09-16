Военный из Дагестана погиб на Украине

16 сентября 2023, 21:45

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Мансур Шарудинов погиб на Украине, сообщила администрация Хасавюртовского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 613 военных из Дагестана.

"Кавказский узел" писал, что Омаркади Рабаданов стал 612-м военным из Дагестана, чью гибель на Украине подтвердили власти.

Мансур Шарудинов погиб в ходе военной операции на Украине, сообщила администрация Хасавюртовского района в своем Telegram-канале 11 сентября, отчитываясь об открытии мемориальной доски в его память в селении Тукита и передаче ордена Мужества его матери. Другие подробности о погибшем в сообщении не приведены, однако на памятной доске, установленной на здании школы, фотография которой приложена к сообщению, указана дата гибели Шарудинова - 27 мая 2022 года.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 613 бойцов из Дагестана. Всего власти и силовики на 21.30 мск 16 сентября сообщили о гибели на Украине как минимум 2530 силовиков с юга России, в том числе 1292 – в СКФО и 1238 – в ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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