Жители Тырныауза добились устранения аварии на водопроводе

14 октября 2023, 15:03

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Устранены прорывы на водопроводе в Тырныаузе и заменены изношенные трубы после жалоб горожан на проблему с водоснабжением, сообщили власти Кабардино-Балкарии.

Как писал "Кавказский узел", 30 сентября Центр управления регионом (ЦУР) Кабардино-Балкарии сообщил, что в Тырныаузе после жалоб жителей на отсутствие воды устранен прорыв на водопроводе и заменены ветхие трубы.

25 июня Центр управления регионом также сообщил, что в Тырныаузе прорыв трубопровода устранен после жалоб на подтопление пешеходных зон и отсутствие водоснабжения в доме на проспекте Эльбрусском. 26 августа ЦУР сообщил, что специалисты устранили аварию на водопроводе после жалоб жителей Тырныауза на подтопление улицы Набережной и отсутствие водоснабжения.

Жители Тырныауза пожаловались в соцсетях на слабый напор воды в районе «Герхожан», и сотрудники Центра управления регионом направили их обращения в администрацию Эльбрусского района, сообщил сегодня ЦУР Кабардино-Балкарии.

Специалисты выяснили, что причиной слабого напора воды стали прорывы на магистрали холодного водоснабжения. "Проведены работы по замене изношенных участков трубопровода, заменены задвижки. В настоящее время водоснабжение восстановлено и осуществляется в штатном режиме для более чем 600 абонентов", - говорится в публикации в телеграм-канале ведомства. Когда и в каких соцсетях были размещены обращения жителей, ЦУР не уточнил.

Центр управления регионом обрабатывает обращения жителей Кабардино-Балкарии, поступающие из соцсетей, через специализированную систему "Инцидент менеджмент", сообщило ведомство 24 мая 2023 года.

Жители других населенных пунктов Кабардино-Балкарии также неоднократно жаловались на проблемы с водоснабжением. Так, 16 апреля пользователи соцсети, комментируя отчет властей о ремонте водозабора и дренажа в селе Лечинкай, отметили, что во многих населенных пунктах вода поступает с перебоями или низкого качества.

В феврале жители села Жемтала пожаловались на отсутствие воды, срывы графика ее подвоза и нехватку бутилированной воды в магазинах. Проблема с подачей воды в селе Жемтала существует давно, рассказали сельчане "Кавказскому узлу". По данным местных властей, проблема усугубляется из-за ветхих труб. Вода подается по графику и в других селениях Кабардино-Балкарии, ее приходится запасать и привозить из других районов.

В январе 2022 года правительство Кабардино-Балкарии заявило, что в республике за три года в рамках федеральной программы "Чистая вода" построены и реконструированы более 50 объектов водоснабжения. Во многих населенных пунктах проблемы с водоснабжением не решены, указали тогда пользователи соцсети.

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