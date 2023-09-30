Жители Тырныауза добились ремонта водопровода

30 сентября 2023, 18:08

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Прорыв на водопроводе в Тырныаузе устранен после жалоб горожан на проблему с водоснабжением, также заменены ветхие трубы, сообщили власти.

Как писал "Кавказский узел", 25 июня Центр управления регионом (ЦУР) сообщил, что в Тырныаузе прорыв трубопровода устранен после жалоб горожан на подтопление пешеходных зон и отсутствие водоснабжения в доме на проспекте Эльбрусском. 26 августа ЦУР сообщил, что специалисты устранили аварию на водопроводе после жалоб жителей Тырныауза на подтопление улицы Набережной и отсутствие водоснабжения

Центр управления регионом обрабатывает обращения жителей Кабардино-Балкарии, поступающие из соцсетей, через специализированную систему "Инцидент менеджмент", сообщило ведомство 24 мая 2023 года.

В соцсетях были зафиксированы обращения жителей Тырныауза о слабом напоре воды по улице Этезова, после чего сотрудники ЦУР направили обращения в администрацию Эльбрусского района, сообщил сегодня ЦУР Кабардино-Балкарии в своем телеграм-канале.

Специалисты провели "работы по ликвидации прорывов" на магистрали холодного водоснабжения и заменили изношенные участки трубопровода. "В настоящее время водоснабжение населенного пункта восстановлено и осуществляется в штатном режиме", - говорится в публикации. Когда и в каких сетях были размещены обращения жителей, ведомство не уточнило.

Напомним, жители Кабардино-Балкарии неоднократно жаловались на проблемы с водоснабжением. Так, 16 апреля пользователи соцсети, комментируя отчет властей о ремонте водозабора и дренажа в селе Лечинкай, отметили, что во многих населенных пунктах вода поступает с перебоями или низкого качества.

Правительство Кабардино-Балкарии заявило в январе 2022 года, что в республике за три года в рамках федеральной программы "Чистая вода" построены и реконструированы более 50 объектов водоснабжения. Во многих населенных пунктах проблемы с водоснабжением не решены, указали тогда пользователи соцсети.

В феврале жители села Жемтала пожаловались на отсутствие воды, срывы графика ее подвоза и нехватку бутилированной воды в магазинах. Проблема с подачей воды в селе Жемтала существует давно, рассказали сельчане "Кавказскому узлу". По данным местных властей, проблема усугубляется из-за ветхих труб. Вода подается по графику и в других селениях Кабардино-Балкарии, ее приходится запасать и привозить из других районов.

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